Premier Grec à être entré dans le top 100 mondial, Tsitsipas, 63e à l'ATP, a été convaincant. Il a éliminé son adversaire en deux manches de 6-3 et 6-2 pour ainsi s'offrir, à 19 ans, la victoire la plus prestigieuse de sa jeune carrière.

Dans ce match de 80 minutes, le Grec a fait la différence sur sa deuxième balle de service, remportant 65 % des échanges, contre 35 % pour son adversaire, finaliste à Barcelone en 2017.

Jusque-là, le meilleur résultat du joueur d'Athènes était une demi-finale à Anvers (ATP 250) en octobre dernier. En route vers le carré d'as, il avait éliminé le Belge David Goffin, alors 10e mondial.

Tsitsipas affrontera le vainqueur du match entre Pablo Carreno Busta (no 5) et Grigor Dimitrov (no 2), qui est en cours.

