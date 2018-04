J.D. Martinez a cogné un circuit de trois points en cinquième manche qui donnait une avance de 5-3 aux éventuels vainqueurs.

Les autres contributions des Red Sox sont venues d'Andrew Benintendi, avec un double d'un point, et de Rafael Devers, avec un ballon-sacrifice.

Le partant des Jays Marco Estrada (2-2) a oeuvré pendant cinq manches et a accordé cinq points sur huit coups sûrs et un but sur balles. Il a atteint le plateau des 1000 retraits sur des prises en passant dans la mitaine Mitch Moreland en deuxième manche.

Aaron Loup, Seunghwan Oh et Danny Barnes ont blanchi les Red Sox (19-5pendant les quatre dernières manches.

Justin Smoak et Devon Travis ont claqué des circuits pour les Blue Jays (14-10), tandis que Kevin Pillar a frappé un ballon-sacrifice.

En huitième manche, Travis a frappé un triple et a croisé le marbre un peu plus tard sur un roulant de Kendrys Morales. Mais la remontée des Blue Jays a toutefois pris fin à court de son objectif.

Le lanceur des Red Sox Chris Sale (2-1), qui s'était présenté sur la butte en n'ayant pas accordé de point à ses 23 dernières manches de travail au Centre Rogers a finalement été débité de trois points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Craig Kimbrel a blanchi les Jays en neuvième et a ajouté un septième sauvetage à sa récolte.