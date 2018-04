Jake Guentzel a couronné une poussée de trois buts des siens en troisième période en marquant son septième filet du tournoi printanier.

Guentzel a ajouté deux aides, tandis que Patric Hornqvist et Sidney Crosby ont aussi touché la cible lors de la poussée de trois buts des Penguins dans un intervalle de 4:49 tôt dans le dernier vingt.

Matt Murray a repoussé 32 tirs.

Du côté des Capitals, Alex Ovechkin a récolté un but et une aide sur celui d'Evgeny Kuznetsov.

Braden Holtby a cédé trois fois sur 25 tirs.

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Washington.

Avec un retard de 0-2 tôt en troisième période et en l'absence d'Evgeni Malkin et Carl Hagelin, les Penguins ont trouvé le moyen de renverser la vapeur.

Hornqvist a lancé le bal en déviant un tir de Justin Schultz, puis Crosby a battu Holtby après qu'Ovechkin eut été incapable d'intercepter une passe transversale de Guentzel. Ce dernier a brisé l'égalité à 7:48 du dernier tiers quand le tir de Crosby a dévié sur son bâton avant de surprendre Holtby.

Murray s'est chargé du reste. Il a réussi son plus bel arrêt de la soirée avec 2:30 à faire, quand il a frustré Brett Connolly avec son bâton. Il a aussi volé un but à Devante Smith-Pelly et à Michal Kempny.

La soirée avait pourtant bien commencé pour les Capitals. Kuznetsov avait ouvert la marque après seulement 17 secondes de jeu, puis Ovechkin avait creusé l'écart après 28 secondes de jeu en troisième période.

Les Capitals ont finalement encaissé une première défaite ce printemps quand Holtby amorce la rencontre devant leur filet.

Holtby a connu son pire match depuis qu'il a remplacé Philipp Grubauer au cours de la première ronde, face aux Blue Jackets de Columbus.