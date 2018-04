Khan a offert environ 600 millions de livres (1,075 milliard $ CA) pour le stade national de soccer, qui continuerait d'ailleurs d'accueillir les matchs de l'équipe nationale. La fédération anglaise conserverait aussi les droits sur les forfaits de groupes, estimés à environ 300 millions livres (environ 538 millions $ CA).

Wembley a accueilli des matchs réguliers de la NFL depuis 2007 et les Jaguars ont commencé à y jouer en 2013, l'année où Khan a acheté le club de soccer anglais Fulham.

Construit en 1923, Wembley a fait l'objet de rénovations majeures, plus de 1,4 milliard $, en vue de sa réouverture en 2007. Les Jaguars ont une entente valide jusqu'en 2020 pour y disputer un match par saison.

« Les matches des Jaguars à Wembley sont essentiels à la stabilité financière des Jaguars à Jacksonville, qui est l'un des plus petits marchés de la NFL », a expliqué Kahn dans un communiqué sur le site de Fulham.

L'acquisition du mythique stade londonien « assurerait la position des Jaguars dans la capitale anglaise, très convoitée par d'autres équipes de la NFL, a ajouté Khan. Plus les Jaguars ont une forte présence à Londres, plus leur avenir à Jacksonville est prometteur. »

La NFL s'est d'ailleurs réjouie pour Kahn et les Jaguars, par voie de communiqué.

« L'achat potentiel du stade de Wembley est un autre puissant signe de leur engagement au Royaume-Uni et de leur vision pour nous aider à développer ce sport. Avoir plusieurs options de stade à Londres a toujours été essentiel pour la NFL et, avec notre partenariat de dix ans avec Tottenham, cette nouvelle relation permettrait une flexibilité encore plus grande dans la programmation des prochains matchs de la NFL à Londres ».

Khan a d'autre part précisé que son acquisition du Stade Wembley n'aurait aucun impact sur Craven Cottage, l'actuel domicile de Fulham, situé près de la Tamise, dans l'ouest de Londres.

Pour la FA, la vente de Wembley lui permettrait d'investir quelque 500 millions de livres (près de 900 millions $) dans le soccer amateur, ce qui pourrait améliorer les chances de l'équipe nationale de remporter une première Coupe du monde depuis 1960. Selon plusieurs médias britanniques, l'argent de la transaction serait utilisé pour construire environ 1500 terrains de football partout en Angleterre.

La NFL disputera également des matchs dans le stade du club Tottenham, toujours en construction, dans le nord de Londres, plus tard cet été.

Tottenham dispose d'un accord avec la NFL pour organiser un minimum de deux matchs par saison sur les dix prochaines années dans son nouveau stade.