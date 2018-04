Vingt-quatre heures après avoir pris part à l’échappée du jour, le Canadien de la FDJ a conclu au 10e échelon, jeudi, de la deuxième étape remportée en solitaire par le Belge Thomas de Gendt.

Il s'agit d'un premier top 10 pour le Saguenéen sur le circuit World Tour.

J’étais content ! Je n’ai jamais fait de top 10 dans une course du circuit professionnel. Ce n’est pas une performance extraordinaire, mais c’est l’fun. Ce n’est jamais de trop pour quelqu’un comme moi qui travaille tout le temps. J’ai de belles sensations et c’est vraiment l’fun de courir avec le groupe ici et de travailler pour Rudy (Molard) et David (Gaudu). Antoine Duchesne

Duchesne a rallié les 173,9 km entre Delemont et Yverdon dans le peloton, soit à 2 min 4 s du vainqueur. Son compatriote Hugo Houle (Astana) suivait non loin derrière, dans le même groupe, et a fini 17e.

« Le plan était de faire attention aux coups et de garder Rudy Molard et David Gaudu bien protégés au cas où il y aurait quelque chose dans le circuit. C’est ce que j’ai fait. À 3-4 kilomètres de la fin, j’étais bien placé et je me sentais bien. Il n’y avait pas trop de tension pour le sprint. Avec 400 mètres à faire, j’ai réussi à sprinter un peu même si ce n’était pas vraiment le plan », a commenté Duchesne.

Dernier survivant d'une échappée à quatre, de Gendt, un habitué de ce genre de raids, s'est retrouvé seul à 25 kilomètres du but avec 4 minutes d'avance après avoir lâché son dernier compagnon, l'Américain Nathan Brown.

Le baroudeur belge a résisté au retour du peloton et des équipes de sprinteurs.

L'Italien Sonny Colbrelli (Barhein) a remporté le sprint du peloton, dans le même temps que Duchesne, pour terminer à la 2e place, comme la veille. Le Français Samuel Dumoulin (AG2R) a pris la 3e place.

« C’était une performance assez exceptionnelle de De Gendt, a dit Houle. Ça roulait assez vite avec un peloton en file indienne à 50-60 km/h toute la journée, nous ne l’avons jamais revu. Derrière, nous voulions garder notre meneur Jakob Fuglsang aux avant-postes du peloton parce que le circuit était un peu difficile et il fallait éviter les cassures et chutes. J’ai roulé très fort sur les trois derniers kilomètres. Nous sommes rentrés en tête et c’est ce qui m’a permis de bien finir sans même faire le sprint. »

Le Slovène Roglic, qui s'était emparé des commandes mercredi, a conservé le maillot jaune. L’Australien Rohan Dennis suit en 2e place, avec le même chrono, devant le Britannique Geraint Thomas 3e (à 4 secondes).

Duchesne pointe au 61e échelon du classement général avec un recul de 1:58. Quant à Houle, il accuse cinq secondes de retard de plus, résultat bon pour le 63e rang.

Vendredi, la troisième étape, un contre-la-montre à Villars-sur-Ollon, dans les Préalpes vaudoises, sera cruciale pour le classement général final, avec une ascension de plus de 8 km à 8 % de moyenne.

Après une étape alpestre samedi à Sion, le 72e Tour de Romandie s'achèvera dimanche à Genève.