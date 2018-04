À ce trio s'ajoutent le footballeur Damon Allen, l'athlète en fauteuil roulant Jeff Adams et la baseballeuse Mary « Bonnie » Baker.

La Dr Sandra Kirby et le leader autochtone Willie Littlefield seront intronisés dans la catégorie des bâtisseurs.

La cérémonie se tiendra le 18 octobre à Toronto.

Despatie a pris le monde du plongeon d'assaut en 1998 en remportant l'or à la tour de 10 m aux Jeux du Commonwealth... à 13 ans seulement. Aux Jeux olympiques, le Québécois a gagné l'argent au 3 m en 2004 et 2008.

Il est aussi le seul plongeur à avoir obtenu l'or mondial aux 1 m, 3 m et 10 m.

Champion à quatre reprises de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto, Dave Keon occupe encore le 3e rang quant au nombre de points marqués dans l’histoire de cette franchise.

À sa saison recrue, à 22 ans, Chandra Crawford s'est hissée sur la plus haute marche du podium du sprint aux Jeux olympiques de Turin. De plus, elle a mis sur pied l'organisme Rapides et Radieuses qui aide les jeunes filles partout en Amérique du Nord à continuer la pratique sportive et à adopter un style de vie sain et actif.

Allen a soulevé la Coupe Grey à quatre reprises au cours de sa carrière de 23 ans dans la Ligue canadienne de football. Considéré comme l’un des quarts les plus émérites de l’histoire de la LCF, il a porté les couleurs de six équipes.

Plus de détails à venir.