Betts a d'abord frappé un circuit très rapidement, sur le troisième tir d'Aaron Sanchez.

En septième, sa claque a produit les deux derniers points de la rencontre, après un simple de Brock Holt. Danny Barnes (1-1) a accordé le circuit décisif.

Holt a réussi trois coups sûrs et a touché deux fois à la plaque. Andrew Benintendi a soutiré deux buts sur balles et a volé deux buts.

Victime du circuit de Curtis Granderson la veille, Craig Kimbrel a livré une fin de neuvième sans histoire pour obtenir un sixième sauvetage. Les Red Sox mettaient fin à une série de trois revers. Boston mène les majeures avec une fiche de 18-5.

Eduardo Rodriguez (3-0) a espacé trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.

Sanchez a quitté la rencontre après six manches après avoir donné deux points. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Yangervis Solarte a frappé un circuit en solo pour les Blue Jays (14-9), battus trois fois à leurs quatre derniers matchs.

Les lanceurs partants pour conclure la série, jeudi, seront Chris Sale et Marco Estrada.

Les Jays ont aussi fait savoir que le troisième-but Josh Donaldson, ennuyé à l'épaule, pourrait bientôt commencer un séjour de rééducation dans les mineures.