Le gagnant sera annoncé lors du gala de la LNH 2018 présenté par Hulu au Hard Rock Hotel & Casino à Las Vegas le 20 juin.

Gallant a été derrière le banc des Golden Knights pendant la première saison historique de l'équipe d'expansion. Vegas (51-24-7, 109 points) est devenu la première équipe d'expansion de l'ère moderne de toutes les quatre ligues majeures nord-américaines à remporter le titre de sa division avec une équipe d'expansion construite à partir de zéro.

Onze joueurs des Golden Knights ont établi des marques personnelles dans la LNH au chapitre des points, incluant l'attaquant William Karlsson, qui en a récolté 78 (43 buts) après un rendement de 25 points (six buts) avec les Blue Jackets de Columbus en 2016-17. Il s'agit de la deuxième fois que Gallant est nommé finaliste au Jack-Adams. Il a fini au deuxième rang dans le vote derrière Barry Trotz (Capitals de Washington) alors qu'il dirigeait les Panthers de la Floride en 2015-16.

Bednar a guidé l'Avalanche à l'un des meilleurs redressements dans l'histoire de la ligue. Le Colorado (43-30-9) a obtenu 95 points, un bond de 47 points par rapport à la saison 2016-17, alors que l'équipe a terminé au dernier rang du classement général, et s'est emparé d'une place en séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2013-14.

L'Avalanche a également égalé un record d'équipe établi en 2000-01 avec 28 victoires à domicile. Bednar, finaliste pour la première fois de sa carrière, pourrait devenir le troisième entraîneur dans l'histoire de la concession Avalanche/Nordiques de Québec à remporter le Jack-Adams, rejoignant Patrick Roy (2013-14) et Marc Crawford (1994-95).

Cassidy a mené les Bruins (50-20-12, 112 points) au quatrième rang du classement général et à leur quatrième total de points au cours des 40 dernières années. Boston a compilé une fiche de 22-12-7 à domicile, la troisième fiche dans la LNH derrière les Predators de Nashville (25-9-7) et le Lightning de Tampa Bay (25-13-3), et sa séquence de 13 matchs consécutifs à l'étranger avec au moins un point (11-0-2) du 13 décembre au 11 février représentait la cinquième séquence du genre dans l'histoire des Bruins.

Un autre finaliste pour la première fois, Cassidy tentera de devenir le quatrième entraîneur des Bruins à recevoir l'honneur, après Don Cherry (1975-76), Pat Burns (1997-98) et Claude Julien (2008-09).