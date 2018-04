Un texte d'Olivier Pellerin

Plusieurs partisans tolèrent mal que la neuvième défense de la ceinture WBC de Stevenson soit présentée au Centre Air Canada, à Toronto. Le promoteur d’Adonis Stevenson, Yvon Michel, a d’ailleurs souhaité clarifier la situation d’entrée de jeu.

Jusqu’à vendredi dernier, Michel était convaincu de pouvoir présenter le duel entre Stevenson et Jack à Montréal. Une discussion avec l’entourage de l’agent du boxeur québécois, Al Haymon, survenue en fin de journée, le 20 avril, a changé ses plans de façon draconienne.

Le propriétaire du Groupe Yvon Michel devait trouver un nouvel amphithéâtre pour la présentation du combat, cette fois à Toronto.

Très critiqué sur les réseaux sociaux, le champion Adonis Stevenson accepte d’être le bouc émissaire pour ces décisions prises par son entourage. Il a reconnu à maintes reprises avoir très peu de contrôle sur sa carrière.

« Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui sont déçus que ce soit en Ontario, mais je n’ai aucun contrôle de la situation. Moi je suis boxeur, je m’entraîne, je me mets en forme. Si c’est Québec, à Montréal ou Toronto, il faut que je sois prêt à tout. Je ne suis pas promoteur, je ne fixe pas les combats. Je fais mon travail et Al Haymon fait son travail. »

Quand tu es champion depuis aussi longtemps, tu dois t’attendre à des critiques. Adonis Stevenson

Lamont Jones, le représentant de Haymon à la conférence de presse, a refusé de répondre aux questions des journalistes à ce sujet.

Le spectre d'Eleider Alvarez

Le nom du boxeur Eleider Alvarez, aspirant obligatoire au titre WBC de Stevenson depuis novembre 2015, a aussi refait surface.

Comment expliquer que les deux hommes ne se soient pas affrontés après toutes ces années? Selon Adonis Stevenson, la guerre entre les réseaux de télévision HBO et Showtime en serait la cause principale.

Pourtant, Badou Jack et Adonis Stevenson avaient consenti à ce qu’Eleider Alvarez soit le prochain adversaire du vainqueur de leur affrontement. Le combat de ce dernier contre le champion mondial de la WBO, Sergey Kovalev, en juillet prochain, a toutefois mis fin à cette entente.

Une victoire d'Alvarez pourrait toutefois forcer la main des réseaux américains.

« Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’il va gagner. S’il gagne, c’est sûr et certain qu’on pourra unifier les titres », a conclu Stevenson.