Fraile a devancé l'Italien Sonny Colbrelli après avoir lancé son attaque à 300 mètres de l'arrivée de cette étape longue de 166 km entre Fribourg et Delemont. Le Portugais Rui Costa a terminé troisième, dans le même temps que les deux premiers.

Roglic a terminé tout près derrière, aux côtés de Rohan Dennis, pour s'emparer de la tête du classement dans le même temps que l'Australien à la suite du prologue de mardi. Le Britannique Geraint Thomas est troisième, à quatre secondes.

Les Québécois Antoine Duchesne et Hugo Houle ont pris les 62e et 64e places respectivement.

Le Slovène de 28 ans tente de remporter une deuxième course à étapes ce mois-ci, après son triomphe au Tour du Pays basque.

La deuxième étape de jeudi est longue de 173,9 km entre Delemont et Yverdon-les-Bains. La course de six étapes se conclura dimanche, à Genève.