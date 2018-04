L'ancienne no 1 mondiale a contrôlé le match du début à la fin et a éliminé Kvitova, tête de série no 8 du tournoi, mercredi.

C'est sur ce même terrain que l'Allemande avait été sèchement battue, dimanche, en demi-finale de la compétition contre la République tchèque.

Kerber a visiblement fait le vide pour revenir dans les meilleures dispositions possible sur la terre battue de Stuttgart.

Deux fois gagnante de ce tournoi (2015 et 2016), l'Allemande a cette fois sauvé la totalité de ses balles de bris en route vers une victoire nette en 77 minutes.

Kvitova était-elle fatiguée mentalement après son travail en Fed Cup qui a permis à son pays d'accéder à la finale? Mercredi, elle a commis 32 fautes directes.

« J'ai perdu face à Petra dimanche, donc je savais à quoi m'attendre, a dit Kerber. J'ai tenté de me concentrer sur mon jeu, et de profiter de chaque occasion. Je suis contente de poursuivre ma route à Stuttgart. »

Angelique Kerber affrontera au prochain tour Anett Kontaveit d'Estonie.

Autres résultats de premier tour :