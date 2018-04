Il y a presque un an jour pour jour, j'ai rédigé une chronique intitulée Les Browns n'ont plus droit à l'erreur. Il était essentiellement question de l'importance des deux prochains encans de la NFL pour Cleveland.

Nous sommes maintenant arrivés à mi-parcours. Douze mois plus tard, l'organisation de l'Ohio n'a toujours pas déniché son meneur d'hommes en attaque. DeShone Kizer a bel et bien été sélectionné en 2017, au 52e échelon, mais les Browns ont déjà abandonné ce projet.

Quinze départs ont suffi – à moins que ce soit les 22 interceptions qui ternissent sa fiche? – pour convaincre le nouveau directeur général John Dorsey de passer au prochain appel. Au bout du fil se trouvera Josh Allen, Sam Darnold, Baker Mayfield ou Josh Rosen.

Sam Darnold (no 14) et Josh Rosen (no 3) Photo : Getty Images/Harry How

L'un des quatre membres de ce quatuor prendra assurément la direction de Cleveland. Ma boule de cristal, qui n'est pas bien différente de celles des autres, me dit que ce sera Darnold.

Et parions que les Browns ne patienteront pas jusqu'au quatrième échelon pour nommer celui qui aura pour mandat de faire oublier Johnny Manziel, Brandon Weeden, Brady Quinn et Tim Couch. Ces quatre pivots repêchés au tour initial, entre 1999 et 2014, ont monté une fiche commune de 32 victoires contre 67 revers.

La pression sera forte pour le nouvel élu, mais pas en raison de grands souliers à chausser. La traversée du désert au poste de quart y est pour quelque chose. Les mirages Manziel, Weeden et Quinn aussi.

Darnold, un produit des Trojans de l'Université Southern California (USC), a plusieurs attributs qui faciliteront son passage de la NCAA à la NFL.

Son gabarit, son niveau de compétitivité, son aisance à se tourner vers sa deuxième option, voire sa troisième, et sa force mentale font écarquiller les yeux de nombre de dépisteurs. De l'autre côté de la médaille, il devra conserver le ballon davantage et montrer plus de constance dans ses décisions et ses lectures de la défense.

Sam Darnold dans la NCAA 2017 : 14 matchs, 4143 verges, 26 touchés contre 13 interceptions, 5 majeurs au sol

14 matchs, 4143 verges, 26 touchés contre 13 interceptions, 5 majeurs au sol 2016 : 13 matchs, 3086 verges, 31 touchés contre 9 interceptions, 2 majeurs au sol

13 matchs, 3086 verges, 31 touchés contre 9 interceptions, 2 majeurs au sol 2015 : Étiquette de redshirt

Sam Darnold (no 14) Photo : Getty Images/Harry How

Darnold a été victime de 36 revirements en 27 matchs (moyenne de 1,33 par rencontre) lors de ses deux campagnes dans le circuit universitaire américain. Il a laissé tombé le ballon 20 fois et a vu un rival le recouvrir à 14 occasions. C'est beaucoup trop.

Le plus grand défi du jeune homme de 20 ans sera sans contredit de ne pas redonner le ballon à l'adversaire aussi fréquemment.

Malgré tout, cela ne porte en aucun cas ombrage à son indéniable talent. Soyez-en assurés. Cinq membres de la direction d'équipes de la NFL ont confié sous le couvert de l'anonymat que Darnold avait des airs de Tony Romo (2), Brett Favre, Jared Goff et Ryan Tannehill.

Mis à part les quarts recrues nommés précédemment, un seul autre joueur peut avoir de réelles visées sur la première sélection : Saquon Barkley. Il poursuivra la tradition des porteurs de ballon émérites à faire son entrée dans le circuit Goodell par la grande porte et sur un tapis rouge.

En 2014, Todd Gurley a mis un terme à deux repêchages sans demi offensif au premier tour, une première dans l'histoire de la NFL qui s'est répétée l'année suivante, et a permis à ses homologues de retrouver leurs lettres de noblesse.

Saquon Barkley (droite) Photo : Getty Images/Brett Carlsen

Ezekiel Elliott et Leonard Fournette ont à leur tour prouvé qu'ils ont l'étoffe pour être la pierre angulaire de leur formation. Barkley est fait du même moule. Il s'agit de l'athlète par excellence de l'encan qui prendra place dans le domicile des Cowboys de Dallas.

Mais comme l'ancien porte-couleurs des Nittany Lions de l'Université Penn State n'est pas un pivot, il devra vraisemblablement prendre son mal en patience.

Saquon Barkley dans la NCAA Au sol 2017 : 9 matchs, 864 verges en 152 portées (5,7 verges par course) et 9 touchés

9 matchs, 864 verges en 152 portées (5,7 verges par course) et 9 touchés 2016 : 14 matchs, 1496 verges en 272 portées (5,5 verges par course) et 18 touchés

14 matchs, 1496 verges en 272 portées (5,5 verges par course) et 18 touchés 2015 : 10 matchs, 1076 verges en 182 portées (5,9 verges par course) et 7 touchés Par la passe 2017 : 39 attrapés pour 504 verges et 3 majeurs

39 attrapés pour 504 verges et 3 majeurs 2016 : 28 attrapés pour 402 verges et 4 majeurs

28 attrapés pour 402 verges et 4 majeurs 2015 : 20 attrapés pour 161 verges et 1 majeur

Sa future destination sera toutefois connue plus tôt que tard. Les deux équipes new-yorkaises suivent les Browns, les Giants puis les Jets, avant qu'ils retrouvent leur droit de parole.

Les indéfectibles supporteurs de Cleveland, qui auraient encore eu toutes les raisons du monde de quitter le navire l'hiver dernier – 16 pour être exact –, salivent à l'idée de pouvoir compter dans leurs rangs un quart et un demi à l'attaque d'exception.

Sait-on jamais, peut-être que la bonne étoile des Browns apparaîtra dans le ciel d'Arlington, au Texas, après s'être cachée depuis tant d'années qu'on peut désormais parler de décennies.

Une nouvelle ère

Dorsey a considérablement remanié son effectif depuis sa nomination en décembre. Il a ajouté à sa formation le quart Tyrod Taylor, le receveur de passes Jarvis Landry et le porteur de ballon Carlos Hyde. Et c'est sans oublier la présence de Josh Gordon, qui tente de reprendre sa vie en main.

Taylor, Darnold ou tout autre joueur qui se positionnera derrière le centre au camp d'entraînement sera mieux outillé que l'intégralité de ses prédécesseurs.

On est encore loin de la coupe aux lèvres dans la ville du Midwest des États-Unis, l'unique victoire en deux campagnes sous la gouverne de Hue Jackson peut servir d'argument béton pour cette théorie, mais au moins on a choisi le bon embranchement.