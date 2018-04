Le favori de la compétition a été brisé dans chacun des engagements. Il a cependant rendu la pareille à son rival deux fois plutôt qu'une par acte.

Carballes Baena a commis six doubles fautes contre aucune pour Nadal (no 1).

Le double tenant du titre se mesurera à un autre compatriote en huitièmes de finale, soit Guillermo Garcia-Lopez.

Ce dernier a profité de l'abandon de Kei Nishikori (no 14), qui a renoncé après 49 minutes de jeu face à l'un des nombreux joueurs espagnols du tableau principal.

En retard 3-6 après la manche initiale, le Japonais a offert la victoire à son adversaire.

Nishikori avait fait bonne figure dans la Principauté avec une participation à la finale. Nadal l'a toutefois privé de son premier titre dans un tournoi de la série Masters 1000.

Le Nippon devra ainsi patienter encore un moment avant d'obtenir l'occasion de se venger face à son bourreau à Monte-Carlo.

Plus de détails à venir.

Novak Djokovic Photo : La Presse canadienne/Lynne Sladky

Pour la troisième fois en quatre tournois, Novak Djokovic (no 6) n'a fait qu'acte de présence. Le Serbe a plié l'échine dès son entrée en lice contre Martin Klizan, un joueur issu des qualifications.

Le Slovaque a signé une victoire de 6-2, 1-6 et 6-3 sur le Serbe, également défait au deuxième tour aux Masters d'Indian Wells et de Miami.

L'ancien numéro un mondial, méconnaissable depuis l'amorce de la saison comme en fait foi sa fiche de 5-5, a désormais perdu contre des joueurs classés aux 7e, 47e, 58e, 109e et 140e rangs. Outre Klizan, la liste comprend Dominic Thiem, Hyeon Chung, Benoît Paire et Taro Daniel.

Djokovic avait remporté les quatre premiers rendez-vous entre les deux hommes. Klizan a renversé la tendance en brisant l'athlète aux 12 couronnes du grand chelem à trois reprises. Il a d'ailleurs réussi chacune de ses tentatives à ce chapitre.

La 6e tête de série, 12e au classement de l'ATP, a été opéré au coude droit au mois de février. Il a fait le déplacement en Catalogne pour pallier son « manque de duels ».

Dimitrov et Thiem avancent

Grigor Dimitrov (no 2) a pour sa part terrassé Gilles Simon pour son entrée à Barcelone. Le Bulgare l'a facilement emporté 6-2 et 6-1 face au Français qui a dégringolé jusqu'au 70e échelon.

Dimitrov, demi-finaliste la semaine dernière au Masters de Monte-Carlo, a ainsi poursuivi sa bonne lancée sur l'ocre.

Il a rendez-vous en huitièmes de finale avec le Tunisien Malek Jaziri, tombeur des Américains Tennys Sandgren et Ernesto Escobedo lors des tours précédents.

Grigor Dimitrov Photo : Getty Images/Alex Caparros

Dominic Thiem (no 3) a également décroché son billet pour le troisième tour. L'Autrichien a toutefois connu un match en deux temps contre Jaume Munar.

Il a enlevé la première manche de peine et de misère 7-6 (10/8), avant de peser sur l'accélérateur et de confirmer son triomphe 6-1 au second engagement.

L'Espagnol, invité par les organisateurs, s'est accroché tant bien que mal, mais a flanché après avoir vu la septième raquette mondiale gagner le bris d'égalité.

Autre résultat du jour :