En battant les Bruins de Boston 3-1 devant ses partisans lundi soir, la formation torontoise a créé l'égalité 3-3 dans la série de premier tour.

Les Maple Leafs se présenteront au TD Garden mercredi soir après avoir gagné les deux dernières rencontres.

« Nous avons trimé dur pour revenir dans la série, a noté Babcock lors de son point de presse mardi.

« Vous voulez être un joueur, vous voulez être un entraîneur, vous voulez être un directeur général réputé pour livrer la marchandise. Pour y arriver, vous devez livrer la marchandise. Ce devrait être très agréable, et chérissons ce moment. Nous aimerions participer au prochain tour et Boston veut participer au prochain tour. Quelqu'un devra fléchir. »

La troupe de Babcock a effacé des déficits de 0-2 et de 1-3 dans la série. Or, aux yeux du défenseur Jake Gardiner, des Leafs, toute la pression reposera sur les joueurs des Bruins mercredi soir.

« Alors que nous accusions un retard de 1-3, personne ne nous croyait capables d'égaliser la série. Maintenant que nous y sommes, il s'agit d'une bonne occasion. »

Les Maple Leafs ont arraché une victoire dans le château fort des Bruins jusqu'à maintenant, 4-3 samedi soir lors du match numéro 5.

Ce ne fut pas de tout repos, cependant, alors que les Maple Leafs menaient 4-1 en deuxième période. Ils ont tenu le coup malgré le fait que les Bruins aient dominé au chapitre des tirs au but en troisième, 20-5.

Dans un scénario comme celui qui attend les deux formations mercredi soir, Babcock soutient que l'approche à adopter passe par la simplicité.

« Ce que vous voulez faire, ce sont des jeux simples et passer le plus de temps possible dans la zone adverse. De petites choses comme le contrôle des mises en jeu et la possession de la rondelle sont très importantes. Nous allons demander à chaque joueur de faire sa part, sur une base individuelle. Sachez le travail que vous avez à faire, et faites-le. »

Le défenseur Morgan Rielly, des Maple Leafs, est d'avis que l'équipe qui exécutera le mieux aura de meilleures chances d'accéder au prochain tour.

« À mon avis, c'est ce qui arrive habituellement dans ce genre de rencontres. Les deux équipes se connaissent assez bien, elles ont une assez bonne idée de ce que l'autre va apporter. C'est une question de sauter sur la glace, d'être motivé, d'être compétitif et d'exécuter. »

Interrogé au sujet de la formation qu'il pourrait présenter à l'occasion de ce match sans lendemain pour l'une des deux équipes, Babcock a fait savoir que l'attaquant Leo Komarov était suffisamment rétabli pour reprendre sa place dans la formation. Mais Babcock prévoit attendre jusqu'à mercredi matin avant de décider du statut du vétéran.

« Il est dans une position où il pourrait jouer, a confirmé Babcock. (Le tempo) sera rapide sur la patinoire et il n'a pas joué. C'est là la plus importante question. »

Komarov a subi une blessure au bas du corps lors du deuxième match et il n'a pas joué depuis.

Le gagnant du septième match passera au second tour pour y affronter le Lightning de Tampa Bay samedi. Si les Maple Leafs l'emportent, ce premier duel aura lieu en soirée et si les Bruins triomphent, la rencontre sera présentée en après-midi.

Trois séries de deuxième tour s'amorcent jeudi et vendredi

Deux séries de deuxième tour s'amorceront jeudi soir, y compris le troisième volet de la trilogie entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington.

Éliminés par les Penguins en demi-finale de l'Association de l'Est lors de chacune des deux dernières saisons, les Capitals seront les hôtes des champions en titre de la Coupe Stanley à compter de 19 h (HAE).

Puis, à 22 h, ce sera au tour des Sharks de San José et des Golden Knights de Vegas d'entamer le deuxième tour des séries, après des repos de huit et neuf jours respectivement. Ce premier match sera disputé au T-Mobile Arena.

L'autre série de l'Association de l'Ouest, qui mettra aux prises les Jets de Winnipeg aux Predators de Nashville s'amorcera vendredi soir à 20 h, au domicile des Predators.