Pliskova s'est montrée très efficace au service. La Tchèque a maintenu des taux de réussite de 75 % et 70 % avec ses première et deuxième balles. Elle a également réussi six as et commis une double faute, en plus de survivre à trois occasions de bris.

Les quatre premières têtes de série à Stuttgart, soit la Roumaine Simona Halep (no 1), l'Espagnole Garbine Muguruza (no 2), l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 3) et la Lettone Jelena Ostapenko (no 4), ont été exemptées du tour initial.

Aucune joueuse canadienne ne se retrouve dans le tableau principal à Stuttgart. L'Allemande Laura Siegemund est la championne en titre. Elle a succédé à sa compatriote Angelique Kerber, lauréate en 2015 et 2016.

Plus de détails à venir.

Autre résultat :