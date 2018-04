Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) a annoncé des mesures de sécurité supplémentaires après qu'une fourgonnette eut happé plusieurs piétons sur la rue Yonge entre Finch et Sheppard, lundi après-midi. Neuf personnes sont décédées et 16 autres personnes ont été blessées, a indiqué la police de Toronto.

MLSE n'a pas précisé ce que les mesures supplémentaires impliquaient.

Quatre-vingt-dix minutes avant le début de la rencontre, il y avait une forte présence policière aux alentours de l'amphithéâtre. Des dalles de béton ont été placées à une grande intersection afin de bloquer l'accès aux trottoirs.

Les partisans au Air Canada Centre devaient déjà passer par des détecteurs de métal, et les sacs permis ne devaient pas dépasser certaines dimensions.

Avant les hymnes nationaux, les joueurs et les spectateurs ont observé un moment de silence par respect aux victimes et à leurs proches.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Les Maple Leafs rendent hommage aux victimes de Toronto avant le match

On ne sait pas si les mêmes mesures seront en place mercredi, à l'occasion d'un match opposant les Raptors aux Wizards de Washington.