Un précédent groupe de travail avait noté quelques lacunes dans la proposition qui lui a été soumise.

En conclusion de la visite des inspecteurs de la FIFA, la semaine dernière, le comité de candidature avait dû admettre à regret qu'il devait améliorer la qualité de sa proposition soumise à la fédération internationale en mars en raison de ces lacunes.

Cette deuxième inspection, initialement non prévue, au Maroc est une indication du resserrement du processus, promis par la FIFA, à la suite de l'attribution en 2010 des tournois de 2018 et 2022 à des nations plus à risques, la Russie et le Qatar.

Il y aura également une surveillance plus accrue du respect des droits de la personne avant le vote du 13 juin prochain. Le Maroc sera alors opposé à la candidature commune des États-Unis, du Mexique et du Canada.

L'Associated Press a révélé la semaine dernière qu'elle n'avait pas inscrit sa loi anti-LGBT dans la section réservée à l'évaluation des risques au sujet des droits de la personne du document de candidature.

Tandis que le Maroc a déclaré qu'il devrait dépenser quelque 16 milliards $ US en infrastructures en vue du tournoi à 48 nations, dont la construction ou la rénovation de 14 stades, la candidature nord-américaine n'a pas à construire de bâtiment spécifiquement pour le Mondial.

La FIFA n'a pas non plus signifié son intention de mener une deuxième inspection aux États-Unis, au Mexique et au Canada, comme elle le fera au Maroc.