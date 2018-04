Matt Campbell a « fait un malaise après 36,2 kilomètres de course, et, bien qu'il ait reçu un traitement médical immédiat sur place par les médecins, il est décédé plus tard à l'hôpital », a déclaré la cellule de communication du marathon, faisant part de sa « profonde tristesse » et exprimant ses condoléances à la famille.

Les causes exactes de sa mort n'ont pas encore été établies.

Il courait le marathon pour soutenir l'association caritative The Brathay Trust, pour laquelle il a récolté quelque 21 500 $ CA en mémoire de son père, Martin, mort en 2016.

Il avait bouclé le marathon de Manchester en moins de trois heures au début du mois d'avril.

Le Kényan Eliud Kipchoge a triomphé dans la capitale anglaise en 2 h 4 min 17 s devant l'Éthiopien Tola Shura Kitata (2:04:49) et le Britannique Mo Farah (2:06:21).

La nation kényane a dominé le volet féminin avec quatre coureuses dans les cinq premières. Les compatriotes Vivian Cheruiyot (2:18:31) et Brigid Kosgei (2:20:13) ont occupé les deux premières marches du podium. L'Éthiopienne Tadelech Bekele (2:21:40) a complété le trio de tête.