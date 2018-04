L'Espagnol est demeuré au sommet de l'échiquier mondial en amorce d'une saison de terre battue qu'il aborde en tant que grand favori et sans son rival Roger Federer, qui a mis une croix sur l'ocre.

Zverev, qui a célébré ses 21 ans dans la Principauté, a délogé Marin Cilic du 3e échelon grâce à sa percée jusqu'au carré d'as. L'Allemand et le Croate sont les seuls membres du top 10 à ne pas avoir maintenu le statu quo.

Kei Nishikori a pour sa part réalisé un bond de 14 places qui l'amène au 22e rang, derrière Milos Raonic, en hausse d'une position.

Le Japonais a écarté de son passage Tomas Berdych, Daniil Medvedev, Andreas Seppi, Cilic et Zverev, avant de baisser pavillon devant Nadal sur la terre battue monégasque.

Outre Raonic, deux autres représentants canadiens sont classés parmi les 100 premières raquettes. Denis Shapovalov s'est hissé du 45e au 43e échelon, tandis que Vasek Pospisil a dégringolé de la 77e à la 82e place.

Simona Halep Photo : AFP/Getty Images/SAEED KHAN

À la WTA, l'ordre est resté inchangé du 1er au 35e rang après la parenthèse de la Fed Cup qui ne rapporte pas de points au classement.

Simona Halep, qui a défendu les couleurs roumaines et remporté ses deux duels de simple le week-end dernier contre la sélection suisse, a ainsi gardé son emprise sur la tête. Elle est suivie par Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Elina Svitolina et Jelena Ostapenko.

Halep sera en lice cette semaine à Stuttgart, en Allemagne, tout comme Muguruza, Svitolina, Karolina Pliskova et Maria Sharapova, entre autres.

Eugenie Bouchard n'a pas bougé et pointe toujours en 117e position, respectivement 11 et 21 échelons devant ses compatriotes Françoise Abanda et Carol Zhao. Ces dernières ont quant à elles perdu une et deux places.

Bouchard a signé deux victoires au stade IGA de Montréal face à Kateryna Bondarenko et à Lesia Tsurenko. La Canadienne a du coup mené sa nation à un triomphe de 3-2.

Classement de l'ATP au 23 avril 1. Rafael Nadal (ESP) 8770 points

2. Roger Federer (SUI) 8670 points

3. Alexander Zverev (GER) 5195 points (+1)

4. Marin Cilic (CRO) 4985 points (-1)

5. Grigor Dimitrov (BUL) 4950 points

6. Juan Martin Del Potro (ARG) 4470 points

7. Dominic Thiem (AUT) 3755 points

8. Kevin Anderson (RSA) 3390 points

9. John Isner (USA) 3125 points

10. David Goffin (BEL) 2930 points

11. Pablo Carreno Busta (ESP) 2305 points (+1)

12. Novak Djokovic (SRB) 2220 points (+1)

13. Sam Querrey (USA) 2220 points (+1)

14. Lucas Pouille (FRA) 2200 points (-3)

15. Roberto Bautista Agut (ESP) 2175 points (+1)

16. Jack Sock (USA) 2155 points (+1)

17. Diego Schwartzman (ARG) 2130 points (-2)

18. Tomas Berdych (CZE) 2060 points

19. Hyeon Chung (KOR) 1897 points

20. Fabio Fognini (ITA) 1840 points

21. Milos Raonic (CAN) 1835 points (+1)

22. Kei Nishikori (JPN) 1835 points (+14)

...

25. Stan Wawrinka (SUI) 1695 points (-4)

...

34. Andy Murray (GBR) 1360 points (-5)

...

43. Denis Shapovalov (CAN) 1128 points (+2)

...

82. Vasek Pospisil (CAN) 690 points (-5)