Les Penguins remportent ainsi la série 4-2 et seront confrontés aux gagnants de la série entre les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Colombus.

Couturier s’est notamment illustré avec une belle feinte en échappée en première période, mais Guentzel a marqué quatre fois en fin de match pour envoyer l’adversaire en vacances.

Alors que les Flyers détenaient une avance de 4-2 en deuxième période, Guentzel a pris les choses en mains. Il a alimenté Patric Hornqvist pour réduire l'écart à 4-3. Avant la fin de l'engagement, l'attaquant des Penguins a créé l'égalité et il a inscrit trois buts sans riposte au dernier tiers, mettant le match hors de portée.

À sa première présence en carrière lors des séries de la Coupe Stanley, l'an dernier, Guentzel avait touché la cible 13 fois en 25 parties, un sommet dans la LNH.

Sidney Crosby a récolté un but et deux mentions d'assistance. Hornqvist a aussi ajouté deux aides. Carl Hagelin et Bryan Rust, dans un filet désert, ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Penguins. Kristopher Letang s'est fait complice de trois buts des siens.

Couturier, qui n'a rien eu à se reprocher dans cette série, a conclu la rencontre avec cinq points. Andrew MacDonald et Scott Laughton ont fourni les autres réussites aux Flyers, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième ronde des éliminatoires depuis 2012.

Matt Murray n'aura pas connu son meilleur départ, mais il a été aidé par son attaque. Le gardien de 23 ans des Penguins a stoppé 21 lancers et il n'a toujours pas perdu une série en carrière dans la LNH.

Michal Neuvirth, qui avait permis aux Flyers de garder espoir en signant une victoire lors du cinquième duel de cette série, a donné sept buts sur 27 lancers.