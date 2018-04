La République tchèque se mesurera aux États-Unis les 10 et 11 novembre devant son public. Les championnes en titre auront l'occasion de défendre leur trône à la suite d'une victoire de 3-1 contre les Françaises.

Kvitova a augmenté l'avance à 3-1, puis Katerina Siniakova et Barbora Strycova ont gagné en double. Elles menaient 7-5 après 37 minutes lorsque leurs rivales Julia Görges et Anna-Lena Grönefeld se sont retirées.

La tête d'affiche de la délégation tchèque a récolté cinq bris et sept as dans un duel opposant des gagnantes de deux tournois majeurs. Kvitova a remporté Wimbledon en 2011 et en 2014, tandis que Kerber a été sacrée aux Internationaux d'Australie et des États-Unis en 2016.

Les Tchèques ont ainsi accédé à la confrontation ultime pour la sixième fois en huit ans. Elles ont raflé les honneurs en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.

J'avais bon espoir d'avoir tous les atouts pour gagner, mais je savais que je devais y aller à fond dès le départ. La joueuse de tennis tchèque Petra Kvitova

Plus tôt dimanche, Görges avait battu Karolina Pliskova 6-4 et 6-2 pour réduire l'écart à 2-1.

En France, Madison Keys a donné une avance insurmontable de 3-1 aux États-Unis en infligeant un revers de 7-6 (7/4) et 6-4 à Pauline Parmentier.

Sloane Stephens avait placé les Américaines aux commandes en battant Kristina Mladenovic en deux manches expéditives de 6-2 et 6-0. Cinquante-quatre minutes ont suffi à la reine de Flushing Meadows, qui a obtenu cinq bris.

À Wollongong, près de Sydney, Ashleigh Barty et Daria Gavrilova ont remporté leurs duels respectifs pour permettre à l'Australie de se qualifier au groupe mondial l'an prochain.

Barty a vaincu Lesley Kerkhove 6-4 et 6-2, puis Gavrilova battu Quirine Lemoine 6-3 et 6-2 pour confirmer la victoire face aux Néerlandaises. Gavrilova et Aiava Destanee ont mis la touche finale à un triomphe de 4-1 avec un gain de 6-3 et 6-2 contre Kerkhove et Demi Schuurs.