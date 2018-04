Sven Andrighetto, à 88 secondes de la fin du match, a inscrit le but vainqueur et forcé la tenue d’une sixième rencontre. Les Predators mènent dorénavant la série 3-2.

Hammond et son vis-à-vis Pekka Rinne, auteur de 25 arrêts, ont gardé le pointage à 0-0 pendant plus de 50 minutes. Nick Bonino a finalement soulevé la foule avec un but confirmé à la reprise vidéo. On avait d’abord jugé qu’il avait volontairement envoyé la rondelle au filet avec son patin.

Gabriel Landeskog a cependant créé l’égalité cinq minutes plus tard à la suite d’une savante manœuvre de Nathan MacKinnon.

Le sixième match aura lieu au Colorado, dimanche.