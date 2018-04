« Après un examen attentif et après discussion avec le club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison », a déclaré l'entraîneur d'origine alsacienne dans un communiqué publié sur le site du club, à qui il déclare son « amour et son soutien pour toujours ».

Cette décision intervient alors que Arsenal connaît sa plus mauvaise saison sous le règne de Wenger, arrivé à Londres en illustre inconnu à l'été 1996, en provenance de Nagoya au Japon.

Le club occupe actuellement la 6e place de la Premier League et est presque mathématiquement éliminé de la course à la C1 pour la saison prochaine, puisqu'il est à 14 points de la dernière place qualificative et qu'il ne peut plus prendre que 15 points avant le terme du championnat.

Ces dernières saisons, Arsenal s'est vu dépassé sur la scène nationale.

Le dernier titre de champion des « Gunners » remonte à 2004, la saison où le club n'avait subi aucune défaite en championnat.

Pour la première fois de l'ère Wenger, le club a quitté le top 4 du championnat la saison passée (5e), manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions, une première depuis 1998.

Et entre-temps, depuis 2004, les rivaux Manchester United et Chelsea, ont été couronnés cinq fois chacun. Et Manchester City, le nouveau riche, a lui aussi remporté la Premier League à trois reprises.

Un autre Français en relève?

Le propriétaire de l’équipe Stan Kroenke a affirmé qu’il s’agissait « d’un des jours les plus difficiles de l’histoire du club ». Il a aussi dit qu’un successeur sera annoncé sous peu.

À ce sujet, les preneurs au livre londoniens favorisent un autre Français : Patrick Vieira.

L’ancien milieu de terrain, l’une des premières signatures de Wenger, a passé neuf ans avec les « Gunners » entre 1996 et 2005. Bien que proche de Manchester City, l’actuel entraîneur du New York City FC en MLS pourrait être tenté de revenir au championnat anglais avec le club qui en a fait une super vedette.

Wenger a d’ailleurs publiquement appuyé une éventuelle candidature de Vieira pour le poste, affirmant que l’ancien vainqueur de la Coupe du monde de 1998 avait le potentiel pour occuper le poste.

En 22 ans à la tête du club londonien, celui qui est surnommé « Le Professeur » a mené Arsenal à 3 championnats de Premier League, à 7 Coupes d’Angleterre et 19 participations à la Ligue des champions, dont une finale perdue en 2006 contre Barcelone.

L'empreinte laissée par le technicien du côté de Highbury aura été énorme. Et pas seulement sur un plan strictement sportif.

C'est sous Wenger qu'Arsenal s'est structuré économiquement et a changé de dimension, abandonnant notamment son mythique stade de Highbury (38 000 places) pour le flambant neuf Emirates Stadium (60 000).

« Je suis reconnaissant d'avoir eu le privilège de servir le club pendant tant d'années mémorables », a souligné Wenger dans le communiqué.