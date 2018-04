Du coup, la Québécoise devient la première médaillée d'or en haltérophilie de l'histoire olympique canadienne. En mettant initialement la main sur le bronze à Londres, elle était devenue la toute première femme du pays à décrocher une médaille olympique dans ce sport

L'haltérophile recevra également la médaille de bronze, dans la même catégorie, pour les Jeux olympiques de Pékin, en 2008.

« Ce n’est toujours pas un fait accompli puisque je n’ai pas encore la médaille en main, mais c’est la dernière étape, a déclaré Girard après avoir appris la nouvelle. Nous allons pouvoir célébrer, en faire une réalité. »

En novembre 2016, la Russe Svetlana Tzarukaeva, d’abord médaillée d’argent en Grande-Bretagne, avait été épinglée pour avoir testé positive au déhydrochlorméthyltestostérone.

Un mois plus tôt, Tzarukaeva avait hérité de l’or après que de nouvelles analyses eurent révélé que la championne olympique initiale, la Kazakhe Maiya Maneza, avait utilisé des substances interdites.

Il a cependant fallu attendre jusqu’au 5 avril 2017 avant que le Comité international olympique (CIO) ne confirme que Tsarukaeva perdrait elle aussi sa médaille.

Un jeu de dominos qui fait en sorte que Girard montera désormais sur la plus haute marche du podium.

À la fin de 2016, le CIO avait informé Girard, 4e à Pékin, qu’elle toucherait le bronze à la suite de la disqualification pour dopage de la médaillée d'argent, la Kazakhe Irina Nekrassova.

« Je trouve que c'est un beau message pour ma médaille, mon résultat, puis pour encourager les Canadiens à rester dans un sport propre, comme le veut notre pays. Ça fait partie de vos valeurs. C'est un beau message et j'ai hâte d'avoir la médaille et de pouvoir me promener dans les écoles et de raconter mon histoire que ça ait une plus grande signification », avait dit Girard à Radio-Canada en mai dernier.

Le CIO acheminera les médailles d'or et de bronze au Canada. Le Comité olympique canadien (COC) a indiqué qu’une cérémonie aurait lieu, comme ce fut le cas pour le lanceur de poids Dylan Armstrong en février 2015 où il avait reçu le bronze après disqualification du médaillé de bronze, le Bélarussien Andrei Mikhnevich.

Plus de détails à venir