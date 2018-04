Un texte de Félix St-Aubin

Accompagné de deux membres de sa garde rapprochée, soit Gabriel Cousineau et Byron Archambault, Maciocia a accru son bagage d'expérience dans l'antre de « The U » du 12 au 14 avril. Le meneur de troupes Mark Richt a accueilli les Bleus dans sa demeure.

Cette visite au coeur de l'une des pépinières de talents du sud-est des États-Unis, qui aura formé sept membres du Temple de la renommée du football professionnel à compter du 4 août lorsque Ray Lewis y fera son entrée, n'est pas la première du genre pour le pilote des Bleus.

Elle s'ajoute à une liste comprenant notamment les universités de Clemson, du Michigan, d'Ohio State et du Tennessee.

[L'entraîneur-chef du Crimson Tide de l'Université de l'Alabama] Nick Saban le dit assez souvent que chaque année, à la fin de la saison, il s'assoit et trouve toujours un moyen de se réinventer. C'est la raison qui me pousse à sortir [du Québec] et même d'amener de jeunes entraîneurs avec moi. Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal

Maciocia et ses deux protégés ont eu droit à un accès illimité des installations des quintuples champions nationaux, plus titrés que quiconque dans l'État de la Floride.

Le trio a assisté aux entraînements sur le terrain et dans la salle de musculation, aux réunions ainsi qu'aux séances de vidéo des Hurricanes. Cette carte blanche accordée aux visiteurs leur a permis d'observer les tendances de l'équipe.

De gauche à droite, on aperçoit Gabriel Cousineau, Mark Richt, Danny Maciocia et Byron Archambault. Photo : Twitter/Danny Maciocia

« La façon de rencontrer les joueurs, les échanges entre les instructeurs et les joueurs et entre les entraîneurs eux-mêmes, la manière dont les pratiques sont structurées, la façon dont les joueurs s'entraînent [dans les gymnases], les concepts de jeu, que ce soit en attaque, en défense ou sur les unités spéciales, la période d'échauffement, les réunions après les pratiques et la gestion des bains froids font partie de l'expérience globale. »

Tout a donc été minutieusement examiné par la délégation montréalaise afin de rehausser son propre programme de football.

« Il faut être réaliste et parfois fermer les yeux parce que les installations ont le facteur "WOW". Tu peux tomber là-dedans et les trois jours auront passé tellement vite que tu risques de rentrer avec absolument rien », a expliqué Maciocia à la blague.

« Ils sont en train de construire un autre centre d'entraînement. On prendrait leur vieux complexe n'importe quand, a ajouté Cousineau, l'entraîneur des receveurs à l'UdeM, avec une touche d'humour.

« Ce qui est vraiment le fun, c'est que le logo est partout. Tout est aux couleurs de l'université : les murs, les tapis, les bancs, etc. Il y a une immersion complète dans le programme, ce qui fait qu'il y a un sentiment d'attachement. »

Le périple s'est achevé avec la présentation d'un duel intraéquipe au Hard Rock Stadium, le domicile que les Hurricanes et les Dolphins se partagent.

Ce type de rencontres attire toujours les foules dans les universités américaines où le ballon ovale est considéré comme une religion. Quelque 15 875 spectateurs se sont massés dans les gradins, en plus des invités de marque qui ont assisté à l'affrontement, dont Frank Gore.

Les joueurs des Hurricanes de l'Université de Miami ont disputé un match intraéquipe au Hard Rock Stadium le 14 avril dernier. Photo : Hurricanes de l'Université de Miami

Le vétéran demi offensif est originaire de l'endroit, un produit des Hurricanes et un nouveau membre des Dolphins depuis un mois. Gore a été intronisé au Temple de la renommée de son alma mater jeudi en compagnie du spécialiste des retours de bottés Devin Hester.

D'autres étoiles ont brillé sous le chaud soleil de Miami. Les quarts-arrières Vinny Testaverde, Gino Torretta et Jim Kelly y ont laissé leurs marques. Les deux premiers ont remporté le trophée Heisman, tandis que le troisième a vu les portes du Panthéon du football professionnel s'ouvrir à lui.

Le receveur de passes Michael Irvin et le plaqueur défensif Warren Sapp, pour ne nommer que ceux-ci, ont emboîté le pas à Kelly. La liste des vedettes façonnées sur le campus de « The U » est loin de s'arrêter là.

Pas moins de 56 anciens joueurs des Hurricanes ont participé au match des étoiles de la NFL à l'issue de leur carrière universitaire.

Visages connus des Hurricanes ayant disputé le Pro Bowl Quarts-arrières : Jim Kelly, Bernie Kosar et Vinny Testaverde

Jim Kelly, Bernie Kosar et Vinny Testaverde Porteurs de ballon : Frank Gore, Edgerrin James, Willis McGahee et Clinton Portis

Frank Gore, Edgerrin James, Willis McGahee et Clinton Portis Receveurs éloignés : Michael Irvin, Santana Moss, Andre Johnson et Reggie Wayne

Michael Irvin, Santana Moss, Andre Johnson et Reggie Wayne Ailiers rapprochés : Jimmy Graham, Jeremy Shockey, Greg Olsen et Kellen Winslow fils

Jimmy Graham, Jeremy Shockey, Greg Olsen et Kellen Winslow fils Ligne défensive : Calais Campbell, Cortez Kennedy, Warren Sapp et Vince Wilfork

Calais Campbell, Cortez Kennedy, Warren Sapp et Vince Wilfork Secondeurs : Jon Beason, Ray Lewis et Jonathan Vilma

Jon Beason, Ray Lewis et Jonathan Vilma Tertiaire : Ed Reed, Antrel Rolle et Sean Taylor

Ed Reed, Antrel Rolle et Sean Taylor Unités spéciales : Jeff Feagles et Devin Hester

« Quand tu rentres dans les installations, tous ces noms sont là avec des photos. Ils sont tous, tous, tous en évidence. [...] Ce programme a toute une histoire », a rapporté Maciocia.

Expérience formatrice

Maciocia en a vu d'autres. Ces voyages dédiés au football font partie intégrante de son agenda depuis plus de deux décennies. Le principal concerné se donne effectivement pour mission bon an mal an d'aller parfaire ses compétences au sud de la frontière canado-américaine.

Conscient des bénéfices engendrés par de telles visites, le pilote montréalais a pris sous son aile ses deux poulains Archambault et Cousineau afin de leur faire vivre cette expérience hors du commun.

« C'est énorme. C'est énorme parce qu'ils ont vécu quelque chose de complètement différent. Ils voyaient ces gens à la télévision, mais ne les avaient jamais rencontrés en personne. C'est vraiment comparable à la NFL. »

Moi, j'ai 50 ans. Je travaille sur mon neuf de retour si je peux me permettre une analogie de golf. Pour eux, c'est un départ pour leur carrière d'entraîneur. C'est aussi du réseautage, ils peuvent rencontrer des instructeurs. On le sait que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils aient des postes intéressants. [...] Ça se peut qu'ils puissent gagner leur vie avec le football aux États-Unis, ils ne sont pas obligés de rester ici. Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal

Cousineau partage les propos de son mentor.

« Danny a rejoint l'unité défensive avec Byron et je suis resté avec l'attaque. Ensuite, ils se sont séparés par position. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec l'instructeur des receveurs Ron Dugans, un ancien ailier éloigné des Bengals de Cincinnati. Participer à sa réunion et voir son approche avec les jeunes receveurs ont été de belles expériences. »

L'ancien pivot des Carabins a porté une attention particulière au langage du groupe d'entraîneurs pour se faire comprendre par les joueurs afin d'appliquer les correctifs.

Celui qui a mené les Carabins à la consécration nationale en 2014 n'aura pas le temps de chômer au cours des prochaines semaines.

Outre son emploi dans le giron des Bleus, il ajoutera à sa charge de travail les postes d'instructeur des receveurs des Eskimos d'Edmonton pour une durée de deux semaines pendant leur camp d'entraînement et de coordonnateur offensif au East-West Bowl et d'Équipe Québec MU18.