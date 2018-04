C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du tournoi.

Raonic, 14e tête de série, se serait blessé mercredi, au cours de son match de deuxième tour remporté 7-6 (7/5) et 6-2 contre l'Italien Marco Cecchinato.

En quarts de finale, vendredi, Cilic (no 2) sera opposé au vainqueur du match entre le Japonais Kei Nishikori à l'Italien Andreas Seppi.

Novak Djokovic est tombé face à l'Autrichien Dominic Thiem. Le Serbe a été battu en trois manches de 7/6 (7/2), 2-6, 3-6 en 2 heures 29 mnutes.

Thiem a remporté 75% des échanges sur sa première balle de service.

Opéré au coude en février, Djokovic avait été battu d'entrée à Indian Wells et à Miami.

Cette défaite face à Thiem, un des spécialistes de la terre battue, illustre le chemin qui le sépare encore de son meilleur niveau.

Le Serbe a tenu le choc jusqu'au milieu de la deuxième manche avant d'accuser le coup physiquement.

C'est donc Dominic Thiem qui affrontera en quarts le vainqueur du match entre Rafael Nadal et Karen Khachanov, 38e mondial, qui est en cours.

Goffin et Zverer en quarts de finale

David Goffin (no 6) et Alexander Zverev (no 3) ont franchi, jeudi, le troisième tour du tournoi monégasque.

Le Belge a eu besoin de 1 h 40 min pour éliminer l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 11) en deux manches de 6-4 et 7-5.

Le joueur belge dispute le Masters de Monte-Carlo avec une lentille de contact spéciale dans son oeil gauche, depuis son accident au tournoi de Rotterdam en février.

Il avait reçu la balle dans l'oeil après avoir raté une volée, et avait dû abandonner son match.

« Je la porte tout le temps, à l'entraînement et durant les matchs, a-t-il précisé. Ça m'aide à avoir la même vision des deux yeux. »

Il rencontrera en quarts de finale Grigor Dimitrov (no 4), qui a battu l'Allemand Philipp Kohlschreiber en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

Zverev (no 3) a obtenu son billet pour les quarts de finale grâce à un gain contre son compatriote Jan-Lennard Struff en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-4, malgré des difficultés au service.

Zverev a commis sept doubles fautes au total et a réussi seulement 56 % de ses premières balles de service.

« Je suis censé être un des meilleurs serveurs du circuit, ça ne devrait pas m'arriver », a-t-il reconnu après la rencontre.

Au prochain tour, le vainqueur de la Coupe Rogers en 2017 pourrait affronter son frère aîné Mischa, si ce dernier arrive à battre le Français Richard Gasquet.

