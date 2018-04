Le Belge a eu besoin d'une heure et 40 minutes pour éliminer l'Espagnol Roberto Bautista, tête de série no 11, en deux manches de 6-4 et 7-5.

Goffin, 10e au classement mondial, a réussi à remporter 75 % des échanges sur sa première balle de service.

Il rencontrera en quarts de finale le gagnant du match entre Philipp Kohlschreiber et Grigor Dimitrov, qui est en cours.

De son côté, le no 4 au classement ATP Alexander Zverev a lui aussi obtenu son ticket pour les quarts de finale.

Il a battu son compatriote, l'Allemand Jan-Lennard Struff (61e à l'ATP) en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-4, jeudi, malgré des difficultés au service.

L'Allemand a commis 7 doubles fautes au total, réussissant à passer seulement 56% de ses premières balles de service.

Au prochain tour, Alexander Zverev, vainqueur du Masters de Montréal en 2017, pourrait affronter son frère aîné Mischa, si ce dernier arrive à battre le Français Richard Gasquet.

Plus de détails à venir.