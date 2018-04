Nikita Kucherov a amassé deux buts et une aide, tandis que J.T. Miller a récolté un but et deux aides

Andrei Vasilevskiy a repoussé 27 tirs devant le filet du Lightning.

Kyle Palmieri a ouvert la marque en avantage numérique en première période pour les Devils, mais Miller et Kucherov ont répliqué avant la fin du premier vingt. Le Lightning a ensuite été en mesure de préserver cette avance jusqu'à ce que Kucherov ajoute son deuxième but du match dans un filet désert avec 1:08 à faire à la rencontre.

À son premier départ dans la série, Cory Schneider a accordé deux buts sur 36 tirs devant le filet des Devils.

Le match no 5 aura lieu samedi, à Tampa.