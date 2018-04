Matt Murray a repoussé 26 tirs pour son deuxième blanchissage de la série.

Evgeni Malkin, Sidney Crosby et Phil Kessel ont récolté chacun un but et une aide pour les Penguins. Kristopher Letang et Riley Sheahan ont aussi touché la cible.

Crosby a inscrit son cinquième but de la série et est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins en éliminatoires lorsqu'il a fait mouche en deuxième période pour porter la marque à 4-0. Crosby a devancé Mario Lemieux avec un 173e point en 152 matchs de séries. Lemieux avait récolté 172 points en seulement 107 matchs éliminatoires.

Brian Elliott a accordé trois buts sur 17 tirs en 28:04 de jeu, avant de céder sa place devant le filet des Flyers à Michal Neuvirth. Ce dernier a cédé deux fois sur 13 tirs.

Les trois victoires des Penguins dans la série ont été remportées par un pointage combiné de 17-1. Les Flyers ont seulement donné signe de vie lors du deuxième match, gagné 5-1 à Pittsburgh.

Les deux équipes étaient privées de rouages importants. Le centre des Flyers Sean Couturier s'est blessé à l'entraînement mardi lors d'une collision avec son coéquipier Radko Gudas. Du côté des Penguins, l'ailier Patric Hornqvist était absent en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée.

Les Penguins tenteront d'éliminer les Flyers vendredi, à Pittsburgh.