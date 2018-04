Le département de la sécurité des joueurs a annoncé la nouvelle mercredi. Morrissey ratera donc le cinquième match de la série vendredi à Winnipeg. Les Jets mènent 3-1.

L'incident est survenu tard dans la première période de la victoire de 2-0 des Jets mardi.

Pendant un désavantage numérique contre les Jets, Morrissey a atteint violemment Staal au cou devant le filet avec son bâton.

Dans la vidéo explicative de la LNH, on mentionne que les deux joueurs n'étaient pas engagés dans une bataille de position devant le filet et que Morrissey amorce lui-même le contact en plus de lever son bâton pour atteindre son rival à la tête. Même si Morrissey a mentionné lors de son audience que le geste n'était pas intentionnel, la LNH a jugé que le contact était suffisamment sévère et dangereux pour faire l'objet d'une suspension.

Aucune pénalité n'avait été décernée sur la séquence et Staal est demeuré dans le match.

Morrissey a récolté une aide depuis le début de la série. Il a inscrit 7 buts et 19 aides en 81 rencontres cette saison.