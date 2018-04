Parmi les 31 organisations de la LNH, seulement six ont vu leur équipe du circuit Bettman et leur club-école rater simultanément les séries éliminatoires cette saison. Et parmi ces six « cancres », le Canadien (28e dans la LNH et 30e dans la LAH) partage le dernier rang avec les Sénateurs d’Ottawa (30e dans la LNH et 28e dans la LAH).

Pour ceux qui suivent de près les activités du CH, il est clair comme de l’eau de roche que Sylvain Lefebvre s’avère la première victime du système de recrutement amateur du CH, qui figure depuis 2008 parmi les cinq pires de la LNH (quant au nombre de matchs disputés dans la LNH par des choix de repêchage).

Dans ces circonstances, il n’est nullement étonnant que le club-école du CH ait raté les séries cinq fois en six saisons sous la gouverne de Lefebvre.

En étirant la sauce avec ses vétérans et en sacrifiant des choix de repêchage dans des transactions, un DG de la LNH peut survivre durant quelques saisons à une panne sèche de son département de recrutement amateur. L’entraîneur de la Ligue américaine n’a pas ce luxe. Si le repêchage amateur fait défaut, il commence à en souffrir deux ans plus tard, dès qu’une mauvaise cohorte se rapporte à son équipe.

Bref, c’est un peu comme si des castors avaient érigé un barrage en amont de la rivière et qu’au lieu de s’attaquer au barrage, on congédiait le responsable du moulin parce qu’il tourne au ralenti.

***

Andrei Markov Photo : La Presse canadienne/Minas Panagiotakis

Dans une chronique publiée il y a près d’un an et intitulée « Le déclin de l’empire Canadien », je soulignais que le Tricolore se trouvait dans une telle situation de précarité que l’édifice semblait sur le point de s’écrouler. Les départs d’Andrei Markov et d’Alex Radulov se sont avéré le dernier coup de vent sur le château de cartes.

Malgré cette situation désolante, Geoff Molson a décidé de maintenir Marc Bergevin en place. Et le DG a décidé de continuer à faire confiance (du moins officiellement) à Trevor Timmins et à son groupe de recruteurs.

(Petite parenthèse ici: Marc Bergevin semble avoir instauré des mesures de contrôle de qualité du recrutement au cours de la dernière année. Des hommes de confiance comme Martin Lapointe et Vincent Riendeau ont vu leur mandat nettement bifurquer vers le recrutement, sans doute pour valider les informations recueillies sur le terrain. Il n’est donc pas à écarter que des changements puissent survenir de ce côté.)

Dans les circonstances, des mesures superficielles comme le congédiement de Sylvain Lefebvre auront le même effet que des pansements appliqués sur une jambe de bois. Pour le CH, la seule porte de sortie consiste à poursuivre la purge et à travailler sur deux fronts :

A) Transiger (Max Pacioretty, notamment) pour rajeunir ses actifs et amasser d’autres choix de repêchage de qualité; espérer une sélection géniale en début de premier tour au repêchage afin d’insérer rapidement un espoir de premier plan à la formation; surpayer sur le marché de l’autonomie (John Tavares, dans le meilleur des cas) pour rehausser son niveau de talent.

B) Pendant que l’équipe de la LNH maintient la tête hors de l’eau, reconstruire l’organisation par la base, en faisant table rase au sein du club-école et en le confiant à de jeunes gestionnaires dynamiques qui sauront y instaurer, une fois pour toutes, une nouvelle culture gagnante.

***

Dans une chronique publiée le mois dernier, je suggérais au Canadien de confier son équipe-école à de jeunes hommes de hockey comme Joël Bouchard (Armada de Blainville-Boisbriand) et Dominique Ducharme (Voltigeurs de Drummondville).

Bouchard et Ducharme occupent tous deux le double rôle de DG et d’entraîneur en chef au sein de leur formation. Ils maîtrisent les notions de recrutement, de développement et de maximisation de la performance. Ils figurent parmi les jeunes gestionnaires les plus performants au Canada et ils partagent, de surcroît, les mêmes valeurs, qu’ils ont mises en application à la tête d’Équipe Canada lors des deux derniers Championnats du monde juniors.

Mitch Marner Photo : Getty Images/Claus Andersen

Les Maple Leafs de Toronto ont adopté cette recette en 2014. Ils ont embauché deux des meilleurs cerveaux de la Ligue junior de l’Ontario : l’ex-hockeyeur Mark Hunter (alors copropriétaire et DG des puissants Knights de London) et Kyle Dubas qui, à 28 ans, était directeur général des Greyhounds de Sault Ste. Marie depuis trois ans.

Hunter et Dubas ont été nommés directeurs généraux adjoints des Leafs. Ce sont eux qui ont pris en main le recrutement ainsi que la gestion des Marlies, le club-école de l’équipe. Une année plus tard, ils ont embauché un autre directeur général performant de la OHL, Jim Paliafito, à qui ils ont confié le rôle de directeur de l’évaluation des joueurs.

Depuis que Hunter et Dubas sont en place, les Marlies ont compilé une fiche cumulative de 190-90-24 (,664) et ils fournissent des joueurs de qualité aux Maple Leafs année après année. Les Leafs, qui viennent par ailleurs de connaître la meilleure saison de leur histoire, semblent en selle pour au moins la prochaine décennie.

***

Un fort courant de pensée magique circule présentement lorsqu’il est question du Canadien. Beaucoup de gens croient que la simple arrivée de nouveaux visages comme Bouchard et Ducharme aurait un effet instantané sur la destinée du CH.

Encore faudra-t-il leur donner de réels pouvoirs. Sinon, il s’agira d’un vain coup d’épée dans l’eau.

Par ailleurs, il n’est pas acquis que Bouchard et Ducharme se précipiteront chez le Canadien.

Bouchard est actionnaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand avec Québecor, Ian Laperrière, Daniel Brière et Jean-Sébastien Giguère. C’est sur lui que repose toute la structure de l’organisation et il a d’ailleurs déjà refusé des offres pour diriger des équipes de la Ligue américaine. Par ailleurs, il est loin d’être certain que Québecor, toujours dans l’attente de l’obtention d’un club de la LNH, souhaite le laisser partir.

Quant à Ducharme, il est, selon ses propres dires, convoité par plusieurs organisations de la LNH. Si le CH lui offre de commettre un possible suicide professionnel (comme Lefebvre) en se mettant à la merci du groupe de recruteurs actuels, il lui sera très facile de choisir une autre destination.

***

Dominique Ducharme célèbre la victoire du Canada au dernier Championnat mondial junior Photo : La Presse canadienne/Jeffrey T. Barnes

Cela dit, le Canadien a aussi l’obligation de bien faire ses devoirs. Il y a plusieurs hommes de hockey québécois au moins aussi talentueux que Bouchard et Ducharme qui sont sur le marché présentement.

André Tourigny, par exemple, a bâti des formations gagnantes dans la LHJMQ (comme DG et entraîneur) et a oeuvré comme adjoint dans la LNH pendant plusieurs saisons, au Colorado et à Ottawa. Durant la rédaction de sa biographie, Daniel Brière m’a raconté que Tourigny était l’une des plus impressionnantes têtes de hockey qu’il avait rencontrées durant sa carrière. Ce n’est pas rien. Tourigny dirige présentement les 67’s d’Ottawa dans la OHL.

Aussi, il ne faudrait pas oublier Jean-François Houle, qui a été l’un des entraîneurs-chefs les plus performants de la LHJMQ depuis le début des années 2010 (il n’a jamais connu une saison de moins de 40 victoires). Joël Bouchard a été l’adjoint de Houle pendant trois ans avant de lui succéder à Boisbriand. Depuis trois ans, Jean-François Houle s’est méticuleusement familiarisé avec la Ligue américaine dans un rôle d’adjoint du club-école des Oilers d’Edmonton (Bakersfield).

Au Québec, Houle est sans doute le seul entraîneur à avoir oeuvré tant au hockey universitaire de la NCAA qu’au hockey junior majeur canadien. Il a aussi été entraîneur tant dans la East Coast League et dans la Ligue américaine. Son CV est aussi fort impressionnant.

Il faut par ailleurs oublier Pascal Vincent, qui vient d’être nommé entraîneur- chef de l’année dans la Ligue américaine à la tête du Moose du Manitoba (Jets de Winnipeg). Pour lui, la prochaine étape sera clairement la LNH, qu’il a déjà connue à titre d’adjoint