Le joueur serbe, 13e au monde, l'a emporté en deux manches de 7-6 (7/2) et 7-5 en 2 heures 15 minutes.

Son adveraire, coriace, a sauvé 9 balles de match avant de céder. Il a fallu que Djokovic sorte ses meilleurs services en fin de rencontre pour se débarrasser de Coric, âgé de 21 ans.

La 10e balle de match au 12e jeu a été la bonne.

Au prochain tour, en huitièmes de finale, Djokovic affrontera l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série no 5 et 7e au classement ATP.

Lors de leur dernier affrontement, en 2017 en quarts de finale des Internationaux de France, Djokovic avait été sorti en trois manches de 7-6 (7/5), 6-3 et 6-0.

Les Allemands font le ménage

Fabio Fognini (tête de série no 13) et Albert Ramos (no 15) ont été éliminés mercredi au deuxième tour du Masters de Monaco. Et ce sont des Allemands qui les ont sortis du tournoi monégasque.

Jan-Lennard Struff a battu Fognini en deux manches de 6-4 et 6-2, tandis que Philipp Kohlschreiber a éliminé Albert Ramos, également en deux manches de 6-4 et 6-2.

Le Canadien Milos Raonic n'affronte pas un Allemand, mais un Italien plus tard mercredi, Marco Cecchinato, 100e au classement mondial.

Au moins trois Canadiens à Roland-Garros

Trois joueurs canadiens figurent parmi les inscrits en prévision des Internationaux de France qui se dérouleront du 27 mai au 10 juin.

Les organisateurs du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, le seul à être disputé sur terre battue, ont dévoilé les listes des 104 hommes et 104 femmes assurés d’être inscrits au tableau principal.

Du côté masculin, Milos Raonic (22e au monde), Denis Shapovalov (45e) et Vasek Pospisil (77e) n’auront pas à passer par les qualifications.

Aucune Canadienne n’obtient ce privilège. Eugenie Bouchard, Françoise Abanda, Carol Zhao et Bianca Andreescu devront mériter leur place à titre de qualifiées.

Sans surprise, Rafael Nadal vient en tête de liste chez les hommes, lui qui sera en quête d’un 11e titre à Roland-Garros.

Résultats des matchs de 2e tour disputés mercerdi :