Le numéro un mondial a battu le Slovène Aljaz Bedene, 58e au classement de l'ATP, en deux manches de 6-1 et 6-3 dans ce duel de deuxième tour.

À l'aise dans ses déplacements, Nadal a dû hausser un peu le niveau dans la deuxième manche où son adversaire, dont il a pilonné le revers tout au long du duel, a écarté trois balles de match.

« C'est un début prometteur. Mais j'ai encore du travail et beaucoup d'efforts à fournir pour être plus offensif », a estimé au micro de Canal Plus l'Espagnol, qui n'a pas le droit à l'erreur sous peine de perdre la place de numéro mondial au profit de Roger Federer.

Nadal affrontera en huitièmes de finale le Russe de 21 ans Karen Khachanov. Le 38e au classement mondial s'est débarrassé du Français Gilles Simon en deux manches identiques de 6-2.

Mercredi, Nadal a signé en Principauté sa 64e victoire en 68 rencontres, la 11e d'affilée puisqu'il a fait main basse sur les deux dernières éditions.

Depuis 2005 son éclosion au plus haut niveau, le trophée ne lui a échappé que trois fois : en 2013 (finaliste), 2014 (quart-de-finaliste) et 2015 (demi-finaliste).

Cette année, le Majorquin reste le grandissime favori, malgré un certain manque de rythme. Ses problèmes à la jambe droite qu'il traînait depuis octobre (genou puis psoas iliaque) l'avaient contraint à une pause de plus de deux mois après son abandon aux Internationaux d'Australie en quarts de finale.

Raonic sans problème

De son côté, le Canadien Milos Raonic (no 14) a défait l'Italien Marco Cecchinato en deux manches de 7-6 (7/5) et 6-2 au parc des Princes.

L'Ontarien a réussi 16 as, mais son adversaire a été meilleur avec sa première balle de service, réussissant 75 % d'entre elles.

Cela dit, Raonic a remporté 82 % des échanges à sa première balle de service.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match opposant le Croate Marin Cilic (no 2) à l'Espagnol Fernando Verdasco, qui est en cours.

Djokovic se complique la vie

Le Serbe Novak Djokovic (no 9), lui, l'a emporté en deux manches de 7-6 (7/2) et 7-5 en 2 heures 15 minutes.

Son adversaire, coriace, l'a contraint à afficher son meilleur niveau de jeu. Il a fallu que Djokovic sorte ses meilleurs services en fin de rencontre pour se débarrasser du Croate de 21 ans.

Ayant déjà gaspillé deux balles de match au neuvième jeu, Djokovic servait pour le match à 5-4, mais la 39e raquette à l'ATP a alors sauvé sept balles de match dans le dixième, qui a duré à lui seul 12 minutes et 46 secondes, pour ainsi ramener les deux hommes à égalité.

Novak Djokovic durant son duel contre Borna Coric Photo : Getty Images/Valery Hache

La 10e balle de match au 12e jeu aura cependant été la bonne pour le Serbe qui avait repris son bris au jeu précédent.

En huitièmes de finale, Djokovic rencontrera l'Autrichien Dominic Thiem (no 5) dans ce qui sera leur septième affrontement.

Le Serbe mène la série 5-1. Mais lors de leur dernier duel en 2017, en quarts de finale des Internationaux de France, Thiem avait gagné en trois manches de 7-6 (7/5), 6-3 et 6-0.

Au moins trois Canadiens à Roland-Garros

Trois joueurs canadiens figurent parmi les inscrits en prévision des Internationaux de France qui se dérouleront du 27 mai au 10 juin.

Les organisateurs du deuxième tournoi du grand chelem de la saison, le seul à être disputé sur terre battue, ont dévoilé les listes des 104 hommes et 104 femmes assurés d’être du tableau principal.

Du côté masculin, Milos Raonic (22e au monde), Denis Shapovalov (45e) et Vasek Pospisil (77e) n’auront pas à passer par les qualifications.

Aucune Canadienne n’obtient ce privilège. Eugenie Bouchard, Françoise Abanda, Carol Zhao et Bianca Andreescu devront se qualifier.

Sans surprise, Rafael Nadal vient en tête de liste chez les hommes. L'Espagnol sera en quête d’un 11e titre à Paris.

