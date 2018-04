Les organisateurs ont confirmé l'annulation de l'épreuve, mercredi.

L'élite du surf mondial, hommes et femmes, était sur la côte sud-ouest de l'Australie pour y disputer depuis le 11 avril une étape de 12 jours dans le cadre de la World Surf League (WSL) Championship Tour.

Le surf sera au programme des prochains Jeux olympiques, en 2020 à Tokyo.

La compétition de la WSL avait été brièvement suspendue lundi lorsqu'un concurrent a été attaqué par un requin à proximité des lieux de la compétition.

Un témoin a rapporté que le surfeur a été renversé et secoué dans tous les sens. Il a été blessé aux jambes, et a reçu les premiers soins sur la plage.

Un deuxième surfeur a par la suite été blessé à la jambe lors d'une autre attaque de requin, également près de Gracetown.

« Aujourd'hui, la WSL a pris la décision difficile d'annuler le restant de la compétition, en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroule l'étape et de la sécurité de nos surfeurs », a expliqué Sophie Goldschmidt, présidente de la WSL, dans un communiqué.

« La sécurité est une priorité pour la WSL. Il ne peut pas y avoir de compromis, a ajouté la présidente.

La Française Johanne Defay, 6e au classement mondial, a confié son soulagement.

« Continuer, ça n'en valait pas la peine, a-t-elle réagi après la décision de la WSL. J'avais exprimé mon sentiment auprès des responsables de la World Surf League (WSL) et prévenu que je ne m'imaginais pas repartir à l'eau. »

Le Brésilien Italo Ferriera avait lui aussi exprimé ses inquiétudes mardi, expliquant sur Instagram qu'il ne se sentait pas à l'aise dans l'eau.

« Deux attaques de requins en moins de 24 heures ici en Australie, à quelques kilomètres de l'endroit où se déroule l'événement. Très dangereux, ne pensez-vous pas?, écrit-il.

« Je demande donc: la sécurité des athlètes n'est-elle pas une priorité? Nous avons déjà eu plusieurs alertes. La vie vaut plus que ça !, ajoute-t-il. J'espère que cela n'arrivera à aucun d'entre nous. Je ne me sens pas à l'aise pour m'entraîner et concourir dans des endroits comme celui-ci. »