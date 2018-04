Un texte de Jean St-Onge

Bien des gens ont sourcillé quand ils ont vu qu’Anthony Calvillo allait poursuivre sa carrière d’entraîneur sous le mentorat de Marc Trestman à Toronto.

Khari Jones est de la même génération et il a suivi à peu près le même cheminement. Mais, il n’a pas été jeté dans la gueule du loup comme Calvillo et il a maintenant neuf saisons d’expérience, donc cinq comme coordonnateur.

Jones aura aussi la chance de travailler avec un spécialiste de l’attaque comme entraîneur-chef en Mike Sherman, un avantage que Calvillo n’a jamais vraiment eu.

En deux jours au minicamp des Alouettes en Floride, Jones a déjà montré qu’il sait où il va.

Il démontre un dynamisme contagieux et favorise la communication.

Le vétéran Patrick Lavoie l’a rapidement constaté, lui qui est de retour avec les Alouettes après quatre saisons à Ottawa.

« Il est énergique, j’aime ça. »

« Ce que j’aime en plus, c’est qu’il y a une discussion, ajoute l'athlète de Sainte-Flavie. Tout a du sens. Y a pas de question sans réponse présentement. C’est agréable comme échange. »

La discussion est ouverte avec les médias également. Quand on demande au nouvel Alouette ce qu’il recherche chez ses quarts, il répond rapidement :

« L’intelligence. Si vous êtes intelligent, vous pouvez compenser certaines faiblesses. Naturellement, il faut un bon bras et un bon jeu de pieds, mais il faut surtout savoir où lancer le ballon avec constance. »

« Il faut aussi être un leader, celui sur lequel les autres peuvent compter. C’est vrai sur le terrain et à l’extérieur du terrain. »

Jones pouvait compter sur un excellent groupe de receveurs à Vancouver au cours des dernières années et il aime bien ce qu’il voit depuis deux jours.

« Nous avons des gars qui sont forts, des gars qui courent avec énergie, mais surtout des joueurs qui veulent être meilleurs. Et ça, c’est important. »

Le mauvais temps et des correspondances de vols compliquées entre le Nouveau-Mexique et la Floride ont empêché la nouvelle acquisition des Alouettes, Chris Williams, de se présenter à Vero Beach.

Revenant d’une intervention chirurgicale au genou, Williams a connu une première année difficile à Vancouver l’an dernier, après quatre saisons de plus de 1000 verges à Hamilton et Ottawa.

Jones croit que l’électrisant petit receveur peut redevenir le joueur qu’il a déjà été.

« C’est peut-être un peu de notre faute. On l’a possiblement inséré trop tôt dans la formation et il n’avait pas son explosion habituelle. Mais, même à 90 %, il était plus rapide que la majorité des joueurs. »

« J’ai l’impression qu’après une saison de repos, il pourra grandement contribuer à ce qu’on veut faire. »

Un groupe d’entraîneurs transformé

De l'année dernière, il ne reste qu'un entraîneur en attaque : André Bolduc.

Il semble déjà s’établir une belle cohésion au sein du nouveau groupe. Bolduc se retrouve responsable des porteurs de ballons, tandis que Jason Tucker s’occupe des receveurs de passes, lui qui a excellé à cette position avec les Eskimos d’Edmonton.

Si les trois hommes sont dans la quarantaine (Jones, Bolduc et Tucker), ils ont déjà beaucoup d’expérience. Tucker est entraîneur des receveurs depuis 2009 et il a passé deux saisons dans la NFL avec les Titans du Tennessee dans un rôle d’adjoint.

Bolduc est maintenant avec les Oiseaux depuis quatre ans, après cinq saisons comme entraîneur-chef du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Pour compléter le personnel d’entraîneurs en attaque, les Alouettes sont allés chercher Paul Dunn, un vétéran spécialiste de la ligne offensive qui a déjà travaillé avec les Falcons d’Atlanta et les Texans de Houston dans la NFL, après une vingtaine d’années au football universitaire américain.

Bref, si les Alouettes ont procédé à plusieurs changements au sein du personnel des joueurs, c’est encore plus marqué chez les entraîneurs.

Des Alouettes retranchés pour le moment

Les Alouettes de Montréal ont annoncé qu'ils avaient retranché quatre joueurs, dont le receveur québécois Seydou Junior Haidara, dans un communiqué diffusé mardi.

Haidara, qui est originaire de Québec, venait pourtant de signer une prolongation de contrat d'un an le 13 février. L'ailier espacé âgé de 29 ans, qui a été nommé la recrue par excellence des Alouettes en 2013, a capté cinq passes pour 28 verges de gains en 16 matchs avec la formation montréalaise la saison dernière.

Le joueur de 1,85 m et 97,5 kg a été sélectionné au deuxième tour, 12e au total, par les Lions de la Colombie-Britannique. Haidara a aussi porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan et des Blue Bombers de Winnipeg au cours de sa carrière de 70 matchs dans la LCF.

Le demi offensif Dillon Campbell, le demi défensif Mikaël Charland et le joueur de ligne offensive Matt Vonk ont aussi été retranchés.

Il ne faudrait cependant pas être surpris de revoir certains de ces joueurs au cours des prochaines semaines. Les règlements de la LCF obligent les équipes à limiter le nombre de joueurs sous contrat.

Ainsi, les directeurs généraux vont souvent laisser tomber des joueurs dont ils connaissent les possibilités pour en essayer d'autres. Curieusement, les joueurs retranchés ou même « retraités » vont souvent rester dans les environs et réapparaître dans la formation quelques semaines plus tard.

Jim Popp était un maître dans ce genre de tours de passe-passe...