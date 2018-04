Le statut des entraîneurs adjoints Donald Dufresne, Nick Carrière et Marco Marciano sera déterminé une fois le processus de sélection du nouvel entraîneur-chef terminé.

À sa première saison à Laval, le Rocket a connu une saison misérable et a terminé au dernier rang de l'AHL avec une fiche de 24-42-7-3 en 76 rencontres. Le Rocket a conclu sa saison samedi à Toronto avec une 12e défaite de suite.

Lefebvre, 50 ans, a été nommé entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton, alors le club-école du CH, le 13 juin 2012. Il a dirigé l'équipe pendant six saisons, soit de 2012 à 2018, tant à Hamilton, à Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) qu'à Laval.

En six saisons derrière le banc du club-école, il l'a mené qu'une seule fois dans les séries.

« Je tiens à remercier sincèrement Sylvain pour sa loyauté, son travail et sa contribution au sein de l'organisation des Canadiens de Montréal, soit avec les Bulldogs de Hamilton, les IceCaps de Saint-Jean et le Rocket lors des six dernières saisons, a déclaré le directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Les défis sont énormes comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine, et Sylvain et son groupe ont dû composer avec plusieurs situations au cours des dernières années.

« La décision de relever Sylvain de ses fonctions a été très difficile, car j'ai beaucoup de respect pour lui, et je le considère comme un très bon entraîneur. J'ai pris soin de discuter de la situation avec Larry Carrière également et je considère que le temps est venu pour notre club-école d'avoir une nouvelle direction au poste d'entraîneur-chef. »

Comme joueur, Lefebvre a passé six saisons dans l'organisation du Tricolore, dont trois à Montréal de 1989 à 1992 (200 matchs de saison).

Lors du bilan de saison du Canadien lundi dernier à Brossard, Bergevin et Geoff Molson ont martelé qu'il y aurait de nombeux changements à tous les niveaux de l'organisation au cours des prochains mois. Visiblement le ménage a commencé.