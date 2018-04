L'Italien, issu des qualifications, a battu mardi le Bosnien Damir Dzumhur, 31e à l'ATP, en deux manches de 6-3 et 6-2.

Il rencontrera donc le 22e joueur du monde au deuxième tour. Ce sera un match à saveur de revanche pour l'Italien.

Raonic et Cecchinato se sont affrontés à Monte-Carlo, en 2016, dans un match de premier tour, et le Canadien l'avait emporté 6-3 et 7-5.

Toutefois, dans un autre match contre Cecchinato en 2016, à Rome, Raonic avait perdu une manche dans une victoire de 6-4, 4-6 et 6-4, encore au tour initial.

Ce troisième affrontement entre les deux hommes, qui sera disputé mercredi, servira de test pour le Canadien qui en saura plus sur sa valeur sur terre battue.

Rappelons qu'il a perdu une manche dans son match d'ouverture lundi, contre Lucas Catarina, 365e à l'ATP.

Thiem tient bon

Dans le premier match de second tour du tournoi, l'Autrichien Dominic Thiem a difficilement battu le Russe Andrey Rublev, 33e mondial, en trois manches 5-7, 7-5 et 7-5 à son entrée en lice.

La 5e tête de série effectuait son retour après un peu plus d'un mois d'arrêt en raison d'une blessure à une cheville subie au Masters d'Indian Wells.

L'Autrichien de 24 ans s'est compliqué la tâche dans la troisième manche. Il a mené 4-1, mais a dû écarter une balle de match (balle trop longue de Rublev).

Il a fini par remporter ce duel très accroché après une bataille de 2 heures 42 minutes.

« À 10 centimètres près, j'étais éliminé, a souligné Thiem. J'ai été chanceux, et je suis heureux d'avoir tenu le choc pendant 2 heures 40. J'ai dû me battre du premier au dernier point, ce que j'ai plutôt bien fait. »

Dominic Thiem a déjà remporté sept tournois sur terre battue. On dit de lui qu'il sera un des principaux concurrents de Rafael Nadal lors des Internationaux de France à Paris.

À Monte-Carlo, Thiem pourrait affronter Novak Djokovic pour une place en quarts de finale.

Autres résultats du 1er tour :