Aaron Judge des Yankees de New York est devenu le joueur des ligues majeures à atteindre le plus rapidement le plateau des 60 circuits durant sa carrière. Il a réalisé l'exploit à sa 197e rencontre, un gain de 12-1 des Yankees contre les Marlins, lundi soir à New York. Avant Judge, Mark McGwire détenait la marque avec 60 circuits en 202 matchs.