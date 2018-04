Un texte de Jean St-Onge

Il n’y pas de temps à perdre quand on prépare une équipe dans la Ligue canadienne de Football et encore moins quand votre équipe a présenté la pire attaque du circuit.

D’abord, un mini-camp de trois jours où vous évaluez en vitesse quelques nouveaux venus, tout en préparant les vétérans à un nouveau système de jeu.

Puis, il faut choisir qui viendra au camp d’entraînement. Seulement 75 joueurs doivent être sur la formation à la fin avril. Il y en présentement plus de 90, dont 7 quarts.

Le camp lui-même est plutôt court. Entre le 20 mai et le 9 juin, les équipes doivent s’entraîner, jouer deux matchs préparatoires et réduire leur formation à 46 joueurs.

Souvent, quand les entraîneurs vous disent que le poste est ouvert et que ça se jouera au camp d’entraînement, il faut prendre ça avec un grain de sel.

Mais, cette année, quand les Alouettes disent que le poste de quart partant est ouvert, on a tendance à les croire.

Drew Willy est le plus expérimenté dans la LCF. Josh Freeman a eu un certain succès dans la NFL. Les jeunes Matthew Shiltz et Antonio Pipkin ont pu se tremper les orteils au football professionnel l’an dernier et ils ont montré de belles choses à l'entraînement tout au long de la saison.

N’importe quel de ces quatre joueurs pourrait avoir le ballon dans les mains le 16 juin quand les Moineaux vont amorcer leur saison à Vancouver.

Matthew Shiltz était le partant lors du dernier match de la saison à Hamilton. Aux commandes d’une attaque qui avait abdiqué depuis longtemps, il a été plaqué derrière la ligne de mêlée sur les deux premiers du match. Shiltz n’a complété que sept passes sur 16 et a été intercepté trois fois.

Néammoins, il se voit comme un partant potentiel.

« Je vous mentirais si je vous disais que ce n’est pas mon but. Mais, c’est le but de tous ceux qui sont ici. Il y a sept excellents quarts qui veulent compétitionner pour le poste. »

« C’était bien d’obtenir un peu d’expérience l’an dernier et d’apprendre auprès des vétérans quarts de l’équipe, de même qu’avec Anthony Calvillo. »

Les aspirants ont participé à la première séance d’entraînement de l’année sans deux de des principaux outils de l’attaque montréalaise. Le rapide Chris Williams, acquis au cours de l’hiver, et le fiable Ernest Jackson ont vu leurs plans modifiés par la météo et devraient être là pour le deuxième jour.

Si Josh Freeman a semblé rouillé, les jeunes Shiltz et Pipkin ont montré qu’ils étaient de plus en plus à l’aise au football professionnel. Drew Willy a beaucoup échangé avec son nouveau coordonnateur et il se conduit comme si cette attaque allait être la sienne.

Le cas de Freeman continue d’intriguer. Il mesure 1 m 98 et pèse plus de 102 kilos. C’est normal qu’il soit rouillé car il n’a pas joué plus de deux ans. Mais, rien ne dit que ce gros bonhomme puissant développera la touche nécessaire au football canadien.

Des renforts potentiels

Les Alouettes n'ont qu'une trentaine de joueurs à ce camp qui se tient sur l'ancien site d'entraînement des Dodgers, transformé en centre multisports. Les joueurs de ligne à l'attaque et tous les vétérans de la défense sont restés à la maison.

Mais, comme on veut voir ce que l'attaque aérienne peut faire, il faut des demis défensifs pour les surveiller. On en a donc embauché plusieurs qui vont tenter de mériter une invitation au vrai camp d'entraînement.

Les Alouettes de Montréal ont donc annoncé l'embauche de 13 joueurs dont neuf demis défensifs, lundi.

Les demis défensifs Willy Dorcin, Tyquwan Glass, Justin Gibbons, Daniel Gray, Jeremy Jackson, Jermaine Robinson, Ross Madison, Terrence Bailey et Drico Johnson se joignent aux Oiseaux.

Les Alouettes ont aussi engagé le secondeur Gionni Paul, l'ailier espacé Thomas Mayo et deux demis à l'attaque, Jakhari Gore et Daryl Virgies.

Ces jeunes ont 72 heures pour impressionner sur le terrain et dans la salle de classe. Il faut apprendre vite et exécuter rapidement ce qu'on a appris.