Le Canadien devait annoncer sa retraite dimanche, mais la tempête de verglas en Ontario l'a forcé à reporter l'annonce de 24 heures.

« Ça a été un honneur et un privilège de patiner pour le Canada, a déclaré celui qui a fini 9e aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Les expériences mémorables que j’ai vécues m’ont permis de tirer des leçons dont je me souviendrai tout au long de ma vie.

« J’ai réalisé mes rêves et mes aspirations en patinage de compétition et le temps est maintenant venu de relever de nouveaux défis et de profiter de nouvelles occasions. J’espère avoir inspiré de nombreux jeunes patineurs en leur montrant qu’avec ardeur au travail, persévérance et dévouement, tout est possible. »

Chan, qui a remporté 3 médailles olympiques, dont l'or par équipe en Corée du Sud, 3 couronnes mondiales et 10 titres canadiens, veut savoir ce qu'est la « vraie » vie.

« Il y a trois ou quatre choses que je veux comprendre sur la vie, mentionne le Torontois de 27 ans. Je rencontre des gens pour en savoir plus, car durant ma carrière de patineur de haut niveau, je n'en avais pas la moindre idée. C'est super, j'écoute et j'absorbe comme une éponge. »

Après sa 2e place crève-coeur à Sotchi, Chan a pensé quitter la scène, mais s'est ravisé.

« Ça n'aurait pas été juste d'arrêter après les JO de 2014, car je ne savais pas encore très bien qui j'étais et ce que je voulais faire après. »

Aujourd'hui, il a trois projets en tête : les spectacles de patinage auxquels il va participer, l'école de patinage qu'il veut créer et l'immobilier qui l'intéresse.

Patrick Chan travaille déjà à mettre sur pied avec sa compagne Liz Putnam, qui est entraîneuse de patinage, une école à Toronto.

« C'est un rêve. Donner une première chance à des entraîneurs et permettre à de jeunes patineurs de s'exprimer sur la glace », explique-t-il.