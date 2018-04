Matt Calvert a imité son coéquipier Artemi Panarin, qui avait tranché le débat jeudi, et a semé la consternation dans le camp adverse avec le but décisif face à Braden Holtby, parfait jusque-là en remplacement de Philipp Grubauer, cloué au banc après deux périodes.

Sergei Bobrovsky, l'un des héros des Jackets, a été confronté à 58 tirs, dont 10 sont provenus du bâton de l'attaquant vedette et lauréat du trophée Maurice-Richard, Alexander Ovechkin.

Les supériorités numériques de part et d'autre ont transposé leurs succès du premier au deuxième rendez-vous.

Les Capitals ont produit trois buts avec un homme en plus sur la patinoire, soit le doublé d'Ovechkin et la réussite de T.J. Oshie à la fin du troisième engagement, en sept occasions.

Les Blue Jackets, pas en reste, ont converti deux de leurs quatre attaques massives grâce aux filets de Cam Atkinson, son second de la soirée, et de Zach Werenski. Ce dernier a ajouté deux mentions d'aide à sa fiche.

Chaque équipe avait inscrit deux buts en pareille situation en lever de rideau, respectivement en quatre et six tentatives pour Columbus et Washington.

Les Blue Jackets et les Capitals quitteront la capitale américaine pour prendre la direction de l'Ohio. La troisième rencontre sera effectivement disputée à Columbus, mardi.