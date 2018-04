L'Australie a remporté chacun des quarts au compte de 20-10, 25-9, 18-10 et 24-18. La nation océanienne détenait une avance insurmontable de 45-19 à la mi-temps.

Le Canada n'a jamais obtenu les commandes durant cette rencontre ultime à sens unique.

Le bronze échappe aux Canadiennes en rugby

Au rugby à sept, les Canadiennes n’ont jamais pu se remettre tout à fait d’un excellent départ de leurs adversaires anglaises et se sont inclinées 24-19 dans le match pour la médaille de bronze.

Les Anglaises ont pris une avance de 19-0 en un peu plus de six minutes avant que les Canadiennes marquent enfin leurs premiers points dans les derniers instants de la première mi-temps.

En retard 24-5 dès la deuxième minute de la seconde période, les Canadiennes ont répliqué avec deux essais rapides pour réduire l'écart à cinq points. Une dernière percée de Charity Williams en territoire ennemi n’a cependant rien donné.

Les Canadiennes avaient subi une défaite de 33-7 en demi-finale contre l’Australie, plus tôt dans la journée. La capitaine Ghislaine Landry a inscrit les seuls points de son équipe dans cette rencontre.

Smyth 4e du marathon T54

Après avoir respectivement remporté l’or et le bronze du 1500 m de mardi, Alexandre Dupont et Diane Roy ont cette fois tous les deux pris le 5e rang de leur marathon. Leur compatriote Tristan Smyth a cependant réalisé la meilleure performance canadienne, puisqu'il a terminé au pied du podium du côté des hommes.

Smyth a conclu l’épreuve en 1 h 36 min 44 s, son meilleur temps de la saison. Il s’agit du même temps que les Anglais John Smith et Simon Lawson, médaillés d’or et d’argent. Le favori local Kurt Fearnley (1:30:26), meneur durant toute la course, a amélioré le record des Jeux du Commonwealth et remporté l’or.

Dupont a conclu le marathon masculin des T54 en 1:36:44, à 6:19 du vainqueur. Il a conservé son 5e rang tout au long du marathon et accusait déjà un retard de 2:36 à la mi-course.

Au marathon féminin des T54, Roy a fréquenté les 5e et 6e positions tout au long de la course. Elle a finalement terminé 5e en 1:50:13.

L’Australienne Madison de Rozario a pris la tête pour la deuxième moitié de la course et l’a remportée en 1:44:00. Sa compatriote Eliza Ault-Connell (1:44:13), 2e, l’a accompagnée sur le podium. L’Anglaise Jade Jones (1:44:20) a récolté le bronze.

Plus de résultats des Jeux du Commonwealth à venir.