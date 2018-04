Poulter affiche un rendement de -13 après 54 trous. Ses plus proches poursuivants, List et Kim, ont respectivement conclu leur troisième parcours en 67 et 68 frappes.

Avant avril, il n'avait rien gagné sur le circuit de la PGA en plus de cinq ans. Il est maintenant en bonne position pour enlever les honneurs d'un deuxième tournoi en trois semaines, après sa victoire à l'Omnium de Houston au début du mois.

Sept des 11 dernières rondes de Poulter ont été complétées en moins de 70 coups. Il avait accompli l'exploit seulement 3 fois lors de ses 20 premiers parcours de la campagne.

Le meneur au classement général, Dustin Johnson, a été incapable de remonter la pente. Il a remis une carte de 72 et se retrouve à égalité au 41e rang à -3.

Aucun des quatre golfeurs canadiens n'a évité le couperet vendredi. Mackenzie Hughes, Corey Conners, Nick Taylor et David Hearn ont tous été éliminés à mi-chemin de la compétition.