Killorn et Kucherov ont été les bougies d'allumage de leur formation. Le premier a déjoué Keith Kinkaid à deux occasions et le second a amassé un but et deux mentions d'assistance. Les passes ont d'ailleurs été enregistrées sur les réussites de Killorn.

Une explosion de 4 buts en 10 minutes au cours de la période médiane a mis fin aux espoirs des Devils de décrocher une victoire avant de rentrer au New Jersey.

Brayden Point et Tyler Johnson ont également fait bouger les cordages du filet adverse. Le défenseur Ryan McDonagh s'est fait complice des réalisations des membres du deuxième trio.

Nico Hischier, Blake Coleman et Sami Vatanen ont assuré la réplique dans le camp des Devils. Il s'agissait d'un premier but en séries pour le Suisse, repêché au 1er rang en 2014. Il a vécu son baptême éliminatoire jeudi dernier.

Le Lightning a fort bien démontré jusqu'ici que la campagne et les éliminatoires sont deux saisons bien distinctes.

Vaincue trois fois en trois confrontations contre les représentants new-yorkais durant le calendrier, la troupe de Jon Cooper s'est relevé les manches avec l'amorce du bal printanier.

Kindkaid n'a pas été en mesure de freiner les élans de la puissante attaque floridienne, lui qui a accordé 9 des 10 buts en 2 rencontres. L'autre filet a été récolté dans une cage déserte. Cory Schneider l'a remplacé à mi-chemin du deuxième vingt.

Andrei Vasilevskiy, quant à lui, s'est dressé avec 41 arrêts . Il avait repoussé 29 des 31 rondelles envoyées vers lui lors de la première confrontation de la série.

Les deux équipes prendront maintenant le chemin du New Jersey, où sera disputé lundi le troisième duel.