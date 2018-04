Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la suspension vendredi.

Kadri a écopé d'une pénalité majeure pour assaut ainsi que d'une inconduite de match à 8:18 de la troisième période, jeudi, après s'être projeté sur Wingels alors que l'attaquant des Bruins était dans une position vulnérable, face à la rampe. Ce geste est survenu quelques instants après que Wingels eut donné un coup de coude au visage de Mitch Marner.

Battus 5-1 au premier match, les hommes de Mike Babcock devront donc se débrouiller sans le marqueur de 32 buts samedi soir à Boston et lors des deux matchs suivants à Toronto.

« Nous avons perdu des joueurs tout au long de l'année, a mentionné l'entraîneur des Leafs. Les séries sont simples : si tu gagnes, tu joues encore. Si tu perds, tu rentres à la maison. Nous voulons continuer de jouer.

« Nous avons pris tout ce temps pour nous préparer et travailler fort. Nous devons maintenant mettre notre travail à exécution. »

Kadri, qui a clamé son innocence après le match numéro un, ne s'est pas entraîné avec ses pairs vendredi et n'était pas disponible pour émettre des commentaires.

Wingels n'était pas sur la glace non plus et son cas demeure incertain du côté des Bruins.

En l'absence de Kadri, Patrick Marleau a été promu au centre du deuxième trio, tandis que Zach Hyman a pris la place du vétéran.

Leo Komarov a été jumelé à Auston Matthews et William Nylander au sein de la première unité à l'attaque, en remplacement de Hyman, tandis que la recrue Andreas Johnsson pourrait faire ses débuts dans les séries, aux côtés de Tomas Plekanec et Kasperi Kapanen.

Babcock a admis que ces ajustements ne constituaient pas une solution à long terme, mais que ce sera suffisant pour la durée de l'absence de Kadri.

