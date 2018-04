La motion présentée allègue la création d’un système frauduleux entre les docteurs, les avocats et les joueurs pour toucher illicitement le fond qui sert à venir en aide à d’anciens joueurs qui souffrent toujours de vieille blessure à la tête. Le fond pourrait potentiellement atteindre un milliard de dollars américains.

La NFL a mis en place ce fond à la suite d’une entente avec les anciens joueurs. Cet accord permettait à la ligue de mettre fin à des milliers de poursuites et pouvait compenser ainsi plus de 20 000 retraités de la NFL pour les 65 prochaines années. Jusqu’à maintenant, elle a fourni plus de 227 millions en réclamations.

La ligue argue qu’un administrateur indépendant a recommandé que plus de 400 cas soient rejetés en raison de fraude. Ce nombre représente 23% des réclamations totales envoyées et pourrait valoir des millions de dollars si l’on se base sur les montants déjà accordés.

Parmi les allégations, la NFL a répertorié un cas où un joueur aurait été avisé de se présenter à son évaluation neuropsychologique avec une gueule de bois et après avoir pris des Valiums, dans le but d’échouer à ses examens cognitifs.

La ligue espère qu’un enquêteur spécial pourra offrir une marche à suivre appropriée contre les médecins et les avocats qui agissent ainsi. Les personnes qui seraient coupables de telles offenses pourraient ne plus être éligibles à participer aux tests dans le cadre de l’entente ou tout simplement faire face à des accusations criminelles.

Il n’est toujours pas clair si les joueurs avec un comportement frauduleux peuvent avoir la chance d’être réévalués et d’envoyer une autre réclamation.