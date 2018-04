Par communiqué, le propriétaire et directeur général des Cowboys, Jerry Jones, a déclaré vendredi que cela n'avait pas été une décision facile à prendre, mais qu'il s'agissait de la meilleure pour l'organisation.

Bryant n'a jamais répondu aux attentes créées par son contrat de 5 ans et 70 millions $ US, obtenu après avoir mené la NFL avec 16 touchés par la passe en 2014. Il a aidé les Cowboys à remporter le titre de la Section est de la Nationale cette année-là et ils avaient gagné leur deuxième match éliminatoire depuis leur cinquième conquête du Super Bowl, en 1995.

En 113 matchs et huit saisons à Dallas, Bryant a capté 513 passes pour des gains de 7459 verges et 73 touchés, un record d'équipe.

Par contre, depuis la signature de son nouveau contrat, Bryant n'a jamais connu une saison de plus de 69 attrapés et de 838 verges de gain.

Dans un message publié vendredi sur Twitter, Bryant a remercié les partisans de l'équipe.

« Cowboy Nation, vous devez savoir qu'il ne s'agit pas de ma décision. Je vous aimerai toujours. Dallas sera toujours dans mon coeur. »