Mais s'ils veulent vraiment faire vibrer leurs partisans, ils auront intérêt à faire preuve de succès inédits en séries.

Mené par DeMar DeRozan, Kyle Lowry et de très solides joueurs de soutien, le club torontois aura comme premier test les Wizards de Washington.

La confrontation débutera samedi à 17 h 30, au Centre Air Canada. Les Raptors et les Rockets de Houston ont eu les meilleures fiches de la ligue à la maison, 34-7.

Les Wizards ont conclu avec un dossier de 43-39, avec cinq défaites à leurs six derniers matchs.

À lire aussi : Kia Nurse sélectionnée au 10e rang du repêchage de la WNBA

Les Raptors en sont à une cinquième présence de suite en séries, incluant une participation à la finale de l'Est, en 2016. Ils ont été balayés par les Wizards en 2015, au premier tour.

Toronto et Washington ont divisé les honneurs de leurs quatre matchs en saison. Chacun a gagné une fois sur le terrain de l'autre.

Le joueur étoile John Wall, des Wizards, vient de rater deux mois à cause d'une blessure au genou. Il est revenu au jeu le 1er avril.



Voici un aperçu des autres séries, avec le classement du club entre parenthèses :

Association de l'Est

Celtics de Boston (2) contre Bucks de Milwaukee (7)

Milwaukee Bucks contre Dallas Mavericks Photo : Getty Images/Tom Pennington

Il faudra voir comment les Celtics, deuxièmes dans l’Est, vont se débouiller sans Kyrie Irving, à l'écart pendant au moins quatre mois, résultat d'une blessure à un genou. Menés par l'électrisant Giannis Antetokounmpo, les Bucks, qui ont terminé la saison en 7e position, voudront faire bonne impression avant de s'installer dans leur nouvel aréna, à l'automne.

76ers de Philadelphie (3) contre le Heat de Miami (6)

Philadelphia 76ers v Brooklyn Nets Photo : Getty Images/Abbie Parr

On peut se demander si c'est une bonne chose que les Sixers aient gagné leurs 16 derniers matchs. Cela nuira-t-il au process (le processus), incarné par Joel Embiid, pour un club de retour en séries pour la première fois depuis 2012? Le Heat a toutefois été moyen à l'étranger (18-23).

Cavaliers de Cleveland (4) contre Pacers d’Indiana (5)

LeBron James Photo : Getty Images/Gregory Shamus

Champions en titre de l'Est, les Cavaliers ont eu leur bonne part d'ennuis, mais il serait surprenant que l'Indiana ait la force de frappe pour les écarter. LeBron James a participé aux sept dernières finales de la NBA. Au passage, il a aidé Cleveland à tout rafler en 2016. Il a triomphé deux fois avec le Heat.

Association de l'Ouest

Rockets (1) contre Timberwolves (8)

James Harden Photo : Associated Press/David J. Phillip

Avec le fulgurant James Harden comme locomotive, Houston (65-17) a connu des séquences de 17, 14 et 11 gains de suite. Le Minnesota s'est glissé en séries en battant Denver en prolongation, mercredi. L'Ontarien Andrew Wiggins, le premier choix du repêchage de 2014, prend part aux séries pour la première fois de sa carrière.

Warriors (2) contre Spurs (7)

Warriors de Golden State contre Wizards de Washington Photo : Getty Images/Patrick Smith

Les Spurs paraissent bien à court de munitions pour menacer les Warriors, les champions de la NBA en 2015 et 2017 (et finalistes en 2016). Golden State doit toutefois se débrouiller sans Stephen Curry, qui n'est pas encore rétabli d'une blessure au genou.

Trail Blazers (3) contre Pelicans (6)

Orlando Magic contre Pelicans de la Nouvelle Orléans Photo : Getty Images/Chris Graythen

Anthony Davis et DeMarcus Cousins ont animé le bayou cette saison, mais c'est sans Cousins, blessé pour le reste de la saison, que les Pelicans entrent en séries. Damian Lillard et les Blazers veulent se reprendre pour le balayage subi au premier tour l'an dernier, aux mains des Warriors.

Jazz (4) contre Thunder (5)

Russell Westbrook Photo : Getty Images/Layne Murdoch

Gordon Hayward est passé à l'Est avec les Celtics de Boston comme joueur autonome, mais personne n'a baissé les bras ni la tête et l'Utah en a surpris plus d'un, cumulant un dossier de 48-34. La recrue Donovan Mitchell doit mener la charge contre Russell Westbrook, Paul George et compagnie