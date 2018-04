Choix de premier tour des Blue Bombers en 2011, Muamba (1,83 m et 105 kg/6 pi et 230 lb) a fait ses débuts la même année dans l'uniforme bleu et or à Winnipeg. Il y est resté durant trois saisons avant de se joindre aux Colts d'Indianapolis dans la NFL.

Il a pris part à 13 matchs avec les Colts avant de s'entendre avec les Alouettes au milieu de la saison 2015. Il a ensuite posé ses valises à Dallas. Après ce bref passage infructueux avec les Cowboys en 2016, Muamba s'est entendu avec les Roughriders de la Saskatchewan pour la saison 2017.

En 17 rencontres, il a réalisé 82 plaqués défensifs et 11 de plus au sein des unités spéciales. Il a aussi réussi deux interceptions et forcé trois échappés.

« Hénoc est un joueur très talentueux et polyvalent qui vient solidifier notre unité défensive, a affirmé le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Il nous apporte beaucoup de leadership et son acquisition nous permet d'augmenter notre profondeur pour ce qui est de nos joueurs nationaux. »

En 73 matchs dans la LCF, Muamba a amassé 267 plaqués défensifs et 74 avec les unités spéciales. Il a réalisé six sacs, quatre interceptions et un touché, en plus de forcer 11 échappés.

Durant de sa dernière saison à Winnipeg, il a été élu à l'unanimité joueur par excellence, joueur défensif par excellence ainsi que joueur canadien par excellence des Blue Bombers.