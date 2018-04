Les têtes d’affiche de l’équipe américaine choisies par la capitaine Kathy Rinaldi, seront plutôt Sloane Stephens, Madison Keys et Coco Vangeweghe, respectivement gagnante, finaliste et demi-finaliste des plus récents Internationaux des États-Unis.

Les soeurs Williams avaient pris part au premier tour du tournoi, en février dernier. À cette occasion, les Américaines avaient défait les Pays-Bas, trois victoires contre une.

Venus avait disputé deux matchs de simple avec succès. Quant à Serena, elle avait effectué un retour au jeu à l’occasion d’un match de double sans enjeu. Elle s’était absentée de la compétition pendant plus d’un an en raison de sa grossesse.

La spécialiste du double, Bethanie Mattek Sands, sera la quatrième joueuse de la formation américaine. Elle est revenue au jeu le mois dernier après avoir soigné une sérieuse blessure à un genou.

La France, elle, a retenu Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Amandine Hesse. La formation de l'Hexagone sera de nouveau privée des services de la septième raquette mondiale, Caroline Garcia, ainsi que d'Alizé Cornet qui fait l'objet d'une enquête de la Fédération internationale de tennis pour avoir raté trois tests antidopage hors compétition au cours de la dernière année.

Les États-Unis et la France croiseront le fer pour une quatorzième fois. Les Américaines ont remporté le duel onze fois.